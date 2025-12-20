Pevka, glasbenica ter radijska voditeljica Nuša Rojs je nedavno predstavila svojo najnovejšo pesem Nisi moj tip, ki govori o prelomni točki. Zaznamuje trenutek, ko človek spozna svojo vrednost in reče odločen ne izkoriščanju, manipulaciji in poniževanju, pove umetnica, ki je videospot za skladbo posnela v avtomehanični delavnici. Med snemanjem se je zgodila tudi manjša nezgoda: "Za snemanje sem trenirala doma, ker že dolgo nisem vozila motorja. In takrat se je zgodila manjša nezgoda … Na prvem speljevanju sem rahlo padla na stran in si podrgnila kolena," je razkrila pevka in dodala, da ji je to dalo še večji zagon in se je kljub nezgodi navdušila nad vožnjo z motorji. Kaj vse je še povedala energična pevka, si lahko preberete v Siolovi rubriki Hitrih 5 .

Nedavno ste predstavili novo pesem Nisi moj tip. O čem govori?

Govori o pogledu nazaj in osebnem spoznanju, da si danes toliko boljši, toliko zrelejši, da te nekdo, ki te je včasih osvojil in bi ti takrat zanj naredil vse ... danes sploh ne bi oz. te ne zanima več, ker si sam toliko zrastel, ker se danes toliko bolj poznaš, ceniš in spoštuješ. Govori tudi o tem, da je to spoznanje ena velika zmaga in veselje hkrati, da sam ponosno nadaljuješ svojo pot.

Poglejte si videospot:

Kdo je Nuša Rojs?



Glasbeno pot je začela pred skoraj desetletjem."Kjer je glasba, kjer je dobra energija, tam se počutim doma," pove umetnica, ki uspešno združuje dve veliki vlogi – pevsko in voditeljsko. Prav ta energija jo vodi tudi pri ustvarjanju, kjer se prepletajo pop, dance, balkanski ritmi in ščepec šlagerja – prepoznaven slog, ki ga Nuša opisuje kot nekaj povsem svojega: "Po mojem bi si za moj glasbeni slog morala izmisliti posebno ime." Pevko in radijsko voditeljico Nušo Rojs pa širša javnost pozna tudi kot zmagovalko hrvaškega resničnostnega šova Sanjski moški.

Kaj želite sporočiti oboževalcem s svojim novim projektom oz. albumom, na katerega ste uvrstili pet pesmi – tudi omenjeno?

Plešem, da pozabim je album s petimi pesmimi, ki, če ga poslušate od začetka do konca, pokaže, da je v bistvu konec nov začetek, da je vsaka napaka v bistvu lekcija, iz katere se lahko veliko naučimo, in če smo pametni, jih nato ne ponavljamo. In da je vse veliko lažje z veselim ritmom, hitrejšim tempom, petjem, plesom, glasbo nasploh in nasmehom na obrazu. Ko zares prebolimo stvari iz preteklosti, pretrgamo vezi in umirimo tudi svoj ego, lahko zares odpremo srce in napišemo novo ljubezensko zgodbo. In takrat nastane tisto Malo jače – kar je zadnja pesem na albumu.

Foto: Osebni arhiv

Ali snov in navdih za pesmi črpate iz svojega življenja?

Absolutno. Največ iz odnosov, čustev, pa ne samo do drugih, ampak tudi do sebe. Ko se misli oplemenitijo, s čustvi nastanejo najlepše pesmi. "Še nebo obarva se v rožnato, sonce sije le za naju, veter šepne, da sva v raju." To je recimo opis zaljubljenosti skoz moje oči, ko se sprehajam v naravi in jo opazujem. Besedilo je iz pesmi Gin, ki je četrta na albumu in za katero bo spot izšel naslednje leto.

"Preprosta, iskrena in zanimiva," so tri besede, s katerimi se opiše energična Nuša Rojs. Foto: Osebni arhiv

Kaj je ena stvar, ob kateri bi bili vaši sledilci presenečeni, če bi jo izvedeli?

Da sem bila pripravljena opustiti sanje o glasbeni karieri, prenehati pisati, peti, snemati, nastopati ... skratka obrniti hrbet svojemu poslanstvu samo zato, da bi bila sprejeta in ljubljena s strani partnerja, ki me v tem ni podpiral.

Utrinek iz videospota za pesem Nisi moj tip. Foto: Osebni arhiv

Katere so tri besede, s katerimi bi se najbolje opisali kot oseba in glasbenica?

Preprosta, iskrena, zanimiva.

Videospot so posneli v avtomehanični delavnici. Foto: Osebni arhiv

