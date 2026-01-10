Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
10. 1. 2026,
6.38

Osveženo pred

41 minut

Sobota, 10. 1. 2026, 6.38

41 minut

Ljubno ob Savinji, smučarski skoki, tekma (ž)

Kaj lahko Nika Prevc pokaže na domači tekmi?

Avtor:
B. B.

Nika Prevc Ljubno ob Savinji | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Na Ljubnem ob Savinji bo danes pestro. Nika Prevc, ki je bila najboljša v petkovih kvalifikacijah, bo lovila četrto zaporedno zmago. Prva posamična tekma pod Rajhovko se bo začela ob 12. uri. Na tekmi še osem Slovenk.

Nika Prevc je na najbolj obiskani tekmi ženskega dela pokala na Ljubnem zmagala na obeh lanskih tekmah, najboljša pa je bila tudi na drugi predlanski. Dvakratna zaporedna skupna zmagovalka pokala, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka ima pred tem koncem tedna v seštevku pokala sto točk prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Na tekmo na Ljubnem se je od dvanajstih uvrstilo še osem Slovenk. Druga najboljša je bila v kvalifikacijah Nika Vodan na petem mestu. Katra Komar je končala na 17. mestu. Tinkara Komar je bila 21., Maja Kovačič 25., Taja Terbovšek 26., Jerica Jesenko 30., Ajda Košnjek 34. in Taja Sitar 36.

Ljubno ob Savinji, tekma:

Spored, Ljubno ob Savinji

Sobota, 10. januar
10.45 poskusna serija
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

Nedelja, 11. januar
10.45 kvalifikacije
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

