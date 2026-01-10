Kaj lahko Nika Prevc pokaže na domači tekmi?

Na Ljubnem ob Savinji bo danes pestro. Nika Prevc, ki je bila najboljša v petkovih kvalifikacijah, bo lovila četrto zaporedno zmago. Prva posamična tekma pod Rajhovko se bo začela ob 12. uri. Na tekmi še osem Slovenk.

Nika Prevc je na najbolj obiskani tekmi ženskega dela pokala na Ljubnem zmagala na obeh lanskih tekmah, najboljša pa je bila tudi na drugi predlanski. Dvakratna zaporedna skupna zmagovalka pokala, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka ima pred tem koncem tedna v seštevku pokala sto točk prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Na tekmo na Ljubnem se je od dvanajstih uvrstilo še osem Slovenk. Druga najboljša je bila v kvalifikacijah Nika Vodan na petem mestu. Katra Komar je končala na 17. mestu. Tinkara Komar je bila 21., Maja Kovačič 25., Taja Terbovšek 26., Jerica Jesenko 30., Ajda Košnjek 34. in Taja Sitar 36.

Ljubno ob Savinji, tekma:

Spored, Ljubno ob Savinji

Sobota, 10. januar

10.45 poskusna serija

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme Nedelja, 11. januar

10.45 kvalifikacije

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme

