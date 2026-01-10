Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tragična izpoved Lamishe Musonda: Ostalo mi je le še nekaj dni

Lamisha Musonda | Lamisha Musonda (na sliki levo) je bil nekoč član Chelseaja. | Foto Guliverimage

Lamisha Musonda (na sliki levo) je bil nekoč član Chelseaja.

Foto: Guliverimage

Nekdanji član mladinskih vrst Chelseaja Lamisha Musonda je razkril, da mu je ostalo le še nekaj dni življenja. 33-letnik se je na družbenih omrežjih javil s tragično izpovedjo, v kateri je razkril, da se spopada s hudo boleznijo.

Musonda je član mladinskega pogona Chelseaja postal leta 2012, ko je prišel iz Anderlechta skupaj z bratoma Tiko in Charlyjem. V Chelseaju je preživel dve leti kot mladinec, nato pa je kariero nadaljeval v Belgiji pri Mechelenu, v španskih nižjeligaških klubih Llagostera in Palamós ter v klubu Mazembe v DR Kongu. Profesionalno nogometno kariero je sklenil leta 2020.

"Ko se zavem, da mi je ostalo samo še nekaj dni, se zavedam tudi, da sem imel ob sebi veliko ljudi in vedno bom cenil te spomine. Življenje je težko, vendar je pogled čudovit. Življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev, in nihče resnično ne more razumeti bolečine, skozi katero greš. Zadnji dve leti sta bili še posebej težki in naporni zame. Z veliko žalostjo vam moram povedati, da se borim za svoje zdravje. To je razlog, zakaj sem bil odsoten na družbenih omrežjih. Moram se soočiti z dejstvi, moje zdravje je kritično in zdaj se borim, da preživim. Vaša pomoč in molitve bi mi v tem času zelo pomagale."

"Moja družina in jaz se boriva in ne bom odnehal do svojega zadnjega diha. Bil sem blagoslovljen z lepim začetkom življenja, in še vedno imam toliko, kar bi lahko ponudil. Toliko čudovitih ljudi, ki bi jim se rad zahvalil osebno, in dejstvo, da morda ne bom imel te priložnosti, me globoko žalosti," je še dodal.

Po objavi njegovega sporočila so mu številni nogometaši ter ljudje iz nogometnega sveta, vključno z nekaterimi znanimi igralci in klubski navijači, ki mu želijo moči v tem težkem času, izrazili podporo in delili svoje misli.

