Pevka Ansambla Saša Avsenika se je s presunljivim videom poslovila od svoje babice

Pevka Ansambla Saša Avsenika Lucija Selak je na svojem družbenem omrežju delila prisrčen videoposnetek, s katerim se je poslovila od svoje babice in z njim izrazila veliko hvaležnost, ki jo je do nje čutila.

"Mama je bila ob mojih prvih korakih, jaz ob njenih zadnjih. Ne bi rada iskala pozornosti s tem videom, a si dovolim misliti na glas, da če že skeniramo in kopiramo vse po vrsti, bi bilo morda lepo, če bi se prenašala še ljubezen," je ob videoposnetku, na katerem vidimo skupne trenutke, ki sta jih doživeli skupaj z babico, zapisala pevka Lucija Selak.

"V tem videu je eno samo veselje. Kot je tudi bilo. Upam, da gre naprej," je še dodala pevka. Lucija Selak je v posnetku delila trenutke zadnjih mesecev, ki sta si jih delili s staro mamo, med drugim jo je obiskala v domu za ostarele, z njo prepevala ter se smejala in igrala različne igre. Babico je Selak pripeljala v domače okolje, kjer je v njeni družbi obiskala sorodnike in v naravi hranila domače živali.

S staro mamo sta se v zadnjih mesecih zelo povezali

Za Žurnal24 je Selak tudi razkrila, da na življenje z babico in v njeni družbi gleda s hvaležnostjo: "S staro mamo sva se precej lovili, nisva se preveč ujeli. Morda zato, ker sva si preveč podobni. V zadnjih mesecih njenega življenja pa sva se zelo povezali in samo meni je zaupala, da sem lahko skrbela zanjo. Danes slavim njeno življenje in se s hvaležnostjo spominjam lepih stvari," je povedala priljubljena pevka.

Dodala je, da so ji bili njeni zadnji meseci zelo dragoceni. "Tako lepa stvar je, če se imaš možnost posloviti. Zaradi tega ti je tudi ob odhodu lažje, kot če te možnosti nimaš," je povedala Selak in s posnetkom odstrla tudi manj prijetno stvar v življenju - poslavljanje. Kot je še dejala, ji je babica dala tudi zelo koristen nasvet, čeprav je imela otroke zelo mlada ter nikoli ni zapustila svojega rojstnega okolja in hodila v službo:

"Nekoč sem jo vprašala, ali se res moraš poročiti do tridesetega, imeti otroke in hoditi v službo, pa mi je stara mama rekla: 'Lucija ti si za svet, vse, kar potrebuješ, je samo zdravje.' Da gospa, ki nikoli v življenju ni šla dlje od svoje vasi, reče nekaj tako močnega, me je res presunilo," je še za Žurnal povedala pevka Lucija Selak.

Številni komentatorji so se ob posnetku spomnili trenutkov s svojimi starimi starši

Pod njeno iskreno objavo, so se zvrstili številni komentarji, ki so bili navdušeni, da je Selak z njimi delila tako krhke in ranlljive trenutke. Med njimi so številni v komentarjih delili tudi svoje zgodbe, eden izmed njih je zapisal: "Najbolj iskrena in najbolj posebna je ljubezen med starimi starši in vnuki! Razlogov je tisoč in več! S spoštovanjem globok priklon obema in občudovanje, spoštovanje ... Vedno v srcu mama, stara mama, babica, sinonim za zlato srce! Za vedno v tvojem srcu, v mislih, spominu."