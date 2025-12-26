Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Umrl kitarist in klaviaturist skupine The Cure Bamonte

Bamonte, sicer rojen leta 1960 v Londonu, je bil v skupini najprej tehnik in osebni asistent frontmena Roberta Smitha, leta 1990 pa je po odhodu klaviaturista Rogerja O'Donnella postal polnopravni član.

Bamonte, sicer rojen leta 1960 v Londonu, je bil v skupini najprej tehnik in osebni asistent frontmena Roberta Smitha, leta 1990 pa je po odhodu klaviaturista Rogerja O'Donnella postal polnopravni član.

Foto: Guliverimage

V 66. letu je po kratki bolezni umrl kitarist in klaviaturist legendarne skupine The Cure Perry Bamonte, je sporočila skupina. Bil je član skupine med leti 1990 in 2005, ponovno pa se ji je pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.

Bamonte je "po kratki bolezni umrl doma med božičem", je zapisano na spletni strani skupine, kjer ga opisujejo kot "tiho, intenzivno, intuitivno, vztrajno in izjemno ustvarjalno" osebo, ki je bil "pomemben del zgodbe skupine The Cure".

Perry Bamonte, The Cure, smrt | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Igral je kitaro in klaviature, občasno pa tudi bas in bobne. Poti s skupino so se razšle maja 2005, ko je skupino zapustil tudi Roger O'Donnell, znova pa so se člani benda zbrali leta 2019, ko so jih sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola.

Bamonte se je skupini znova pridružil leta 2022 ter načrtoval turnejo z njimi do leta 2026.

Perry Bamonte, The Cure, smrt | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

The Cure
