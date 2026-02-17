V starosti 75 let je v ponedeljek umrl ameriški tekstopisec Billy Steinberg. Napisal je nekaj največjih pop uspešnic 80. in 90. let prejšnjega stoletja, vključno z Madonnino Like a Virgin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrl je po boju z rakom.

Podpisal je pesmi, ki so jih izvajale pevke, kot so poleg Madonne še Whitney Houston, Celine Dion in Cyndi Lauper.

"Življenje Billyja Steinberga je bilo dokaz o trajni moči dobro napisane pesmi – in ideje, da lahko iskrenost, ko je uglasbena, preživi vse nas," je v izjavi za medije zapisala njegova družina.

Pokojnega Steinberga se je spomnila tudi Cyndi Lauper.

Steinberg se je rodil leta 1950 in odraščal v Palm Springsu v Kaliforniji, kjer se je njegova družina posvečala poslu z namiznim grozdjem. Obiskoval je Bard College v New Yorku in kmalu začel svojo kariero v pisanju pesmi.

Pet njegovih singlov uvrščenih na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100

Soustvaril je pet singlov, ki so se uvrstili na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. Med njimi je bila tudi pesem Like a Virgin, ki jo je napisal skupaj s Tomom Kellyjem in je šest tednov zapored preživela na vrhu lestvice.

Leta 1997 je prejel nagrado grammy za svoj prispevek k albumu Falling Into You Celine Dion in bil leta 2011 sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev.