V starosti 87 let je danes po poročanju italijanskih medijev umrla Maria Franca Ferrero, vdova izumitelja priljubljenega čokoladnega namaza Nutella. Častna predsednica skupine Ferrero je umrla v Albi v severnoitalijanski deželi Piemont, kjer je še vedno sedež slaščičarskega podjetja, ki sta ga z Michelejem Ferrerom zgradila v mednarodno družbo.

Michele Ferrero, ki je desetletja vodil družinsko podjetje Ferrero, je imel ključno vlogo pri razvoju ikoničnega namaza iz lešnikov in čokolade Nutella. Namaz se je prvotno imenoval Supercrema, šele leta 1964 pa ga je podjetje dalo na trg pod blagovno znamko Nutella.

Uspešen izvozni izdelek

Skozi desetletja je Nutella postajala vse bolj priljubljena, zlasti med otroki. Sladki namaz je postal uspešen izvozni izdelek in se danes prodaja v več kot 160 državah po vsem svetu. O priljubljenosti kremnega namaza priča tudi dejstvo, da od leta 2007 obstaja celo svetovni dan Nutelle, 5. februar.

Maria Franca Ferrero je bila decembra imenovana za dosmrtno častno predsednico mednarodne skupine Ferrero, ki je med drugim znano tudi po čokoladnih kroglicah Ferrero Rocher, jajčkih Kinder in bombonih Tic Tac. Družina Ferrero je ena najbogatejših podjetniških dinastij v Italiji. Podjetje od smrti Micheleja Ferrera leta 2015 vodi sin Giovanni Ferrero.

Preberite še: