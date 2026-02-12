Prijatelji pokojnega igralca delijo spomine na njegove zadnje dni

Včeraj je po dolgem boju s težko boleznijo umrl igralec James Van Der Beek, kar se je dotaknilo številnih ljudi po vsem svetu. Njegovi prijatelji in družina zdaj s svetom delijo zadnje intimne trenutke z njim.

James Van Der Beek je umrl star komaj 48 let, novico o njegovi smrti pa je na družbenem omrežju Instagram sporočila njegova žena Kimberly Van Der Beek. Med drugim je zapisala, da je umrl mirno in da je svoje zadnje dni dočakal s pogumom, vero in milino. Za seboj je poleg žene zapustil še šest otrok.

Takoj po njegovi smrti so njegovi prijatelji začeli zbirati sredstva za njegovo družino, ki je zaradi visokih stroškov zdravljenja v finančni stiski. "Stroški Jamesovega zdravljenja in dolgega boja proti raku so družino spravili ob prihranke," so zapisali na platformi za množično financiranje GoFundMe.

Ganljivi slovesi prijateljev

Poleg takojšnjega zbiranja sredstev pa so prijatelji začeli deliti še svoje zadnje trenutke z Jamesom. Nekateri so na družbenih omrežjih objavili zadnje fotografije z njim, drugi pa so se mu poklonili z ganljivimi zapisi.

Igralec Alfonso Ribeiro je v komentarju pod Kimberlyjino objavo zapisal, da ima "srečo, da je bil tam, da se je lahko poslovil", na svojem Instagram profilu pa je še zapisal, da je strt.

"Bil je moj pravi prijatelj, brat in življenjski vodnik," je dodal. "Bil sem z njim na tej grozni poti do zmage nad rakom. Njegova družina in prijatelji so se podali na tovrstno vožnjo z vlakcem smrti. Od vrhuncev, ko je bilo videti, da ga ima že premaganega, do dna, ko se je zdelo, da se bo vrnil. Od Jamesa sem se naučil ogromno."

Poseben poklon mu je namenila tudi zvezdnica Stacy Keibler, ki je z njim preživela čas tik pred smrtjo, na Instagramu pa delila fotografijo, na kateri je ob Jamesu, ki sedi na invalidskem vozičku in opazuje sončni zahod.

V daljšem zapisu je povedala, da je bilo preživljanje zadnjih dni z njim pravi božji dar in da še nikoli v življenju ni bila tako prisotna v danem trenutku. Dodala je, da jo je James v zadnjih dneh naučil več o prisotnosti kot katerakoli knjiga.

Poklonila se mu je tudi oblikovalka Erin Fetherston, ki je prav tako imela srečo z njim preživeti zadnje dni. Na Instagramu je delila več fotografij, med drugim tudi eno, na kateri James leži v postelji, medtem ko ga drži za roko.

Zapisala je, da je bila velika čast sedeti za njegovo mizo in ga imenovati za najboljšega prijatelja. Povedala je, da praznine, ki jo je pustil za sabo, ni mogoče zapolniti, da pa bodo storili vse, da bodo njegovo družino obdali z ljubeznijo in plesali njemu v čast — ker je vedno razumel pomen veselja.

