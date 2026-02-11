Po težkem boju z rakom je umrl ameriški igralec James Van Der Beek, znan po vlogah v seriji Dawson’s Creek (Simpatije) in filmu Varsity Blues (Zmagovalci). Star je bil 48 let, poroča revija People.

Žalostno novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju Instagram sporočila njegova žena Kimberly Van Der Beek. "Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno preminil," je zapisala. "Svoje zadnje dni je dočakal s pogumom, vero in milino. O njegovih željah, ljubezni do človeštva in svetosti časa je veliko povedati. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj pa prosimo za spoštovanje zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Ameriški igralec, znan po seriji Dawson's Creek (Simpatije) ter filmih Varsity Blues (Zmagovalci) in The Rules of Attraction (Pravila slačenja), je imel z ženo Kimberly šest otrok – hčerke Olivio, Annabel, Emilio in Gwendolyn ter sina Joshuo in Jeremiaha. Da se bori z rakom debelega črevesa in danke v tretjem stadiju, je sporočil novembra 2024.

