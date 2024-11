Igralec, ki ga je proslavila vloga v seriji Simpatije, je razkril, da ima raka, in dodal, da ostaja optimističen.

"Imam kolorektalnega raka. S to diagnozo se soočam zasebno in sprejemam ukrepe za njeno razrešitev, ob tem pa me podpira moja čudovita družina," je za revijo People povedal igralec James Van Der Beek, ki ga je pred kakšnimi 25 leti med zvezde izstrelila glavna vloga v seriji Simpatije (Dawson's Creek).

"Imam razloge za optimizem in počutim se dobro," je še sporočil 47-letni Van Der Beek, ki kljub diagnozi še naprej igra in ima načrtovana nova snemanja. Ob tem karseda veliko časa preživi s svojo številčno družino, ženo Kimberly in njunimi šestimi otroki.