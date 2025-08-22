Bayern za uvod gosti Leipzig

Po superpokalnem slavju Bayerna, ki je v boju za prvo lovoriko sezone z 2:1 ugnal Stuttgart, se zares začenja tudi v najvišjem rangu nemškega nogometa. Že kar na uvodnem srečanju se bosta udarila branilec naslova z bavarske prestolnice in ranjeni, nekoč "slovenski" RB Leipzig, ki si, po neuspešni pretekli sezoni, želi najmanj vrnitve na mesta, ki bodo vodila vsaj v evropska tekmovanja, če ne kar v elitno ligo prvakov.

Bayern tudi v novo sezono nemškega prvenstva vstopa kot glavni favorit za osvojitev lovorike, že na uvodu pa Bavarce čaka zahteven test v obliki Leipziga. Moštvo, ki ga je nedavno zapustil dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško in se za rekordno odškodnino preselil v Manchester United, je v pretekli sezoni razočaralo in se sploh ni prebilo v evropska tekmovanja. Nova sezona tako prinaša možnost, da se nogometaši z Red Bull Arene odkupijo navijačem in ponovno posežejo med nemško elito.

Poleg Šeška je bil v zadnjih letih stalni član zasedbe tudi Kevin Kampl, ki pa med pripravami ni dobival priložnosti, na pokalnem obračunu pretekli konec tedna pa ga sploh ni bilo v kadru varovancev Oleja Wernerja, zato se zdi, da se njegov čas v klubu izteka.

Kevin Kampl je kot vse kaže na izhodnih vratih Leipziga. Foto: Ana Kovač

Podprvak Bayer iz Leverkusna se bo v soboto z novim trenerjem Erikom ten Hagom, ki je na vročem stolčku po odhodu v madridski Real nasledil Xabija Alonsa, udaril z vedno nepredvidljivim Hoffenheimom. Ta se je v prejšnji sezoni le za las obdržal med elito. Borussia Dortmund, ki si je z odličnim zaključkom sezone izborila nastop v ligi prvakov, odhaja k St. Pauliju, Eintracht iz Frankfurta pa bo gostil Werder.

Nedelja pripada dvobojema povratnikov med elito – Köln bo gostoval pri Mainzu, Hamburger SV pa pri Borussii Mönchengladbach.

Nemško prvenstvo, 1. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci pretekle sezone: 26 – Kane (Bayern)

21 – Guirassy (Borussia D.), Schick (Bayer)

18 – Burkardt (Mainz)

16 – Kleindienst (Borussia M.)

15 – Ekitike (Eintracht), Marmoush (Eintracht), Demirović (Stuttgart)

13 – Šeško (Leipzig)

12 – Musiala (Bayern), Olise (Bayern), Woltemade (Stuttgart)

11 – Kramarić (Hoffenheim), Machino (Kiel), Plea (Borussia M.), Sane (Bayern),

2 – Kampl (Leipzig), Zec (Kiel)

Preberite še: