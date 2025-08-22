Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Petek,
22. 8. 2025,
15.18

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Eintracht Frankfurt Köln Hamburger SV RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München Kevin Kampl Bundesliga nemško prvenstvo

Petek, 22. 8. 2025, 15.18

56 minut

Nemško prvenstvo, 1. krog

Bayern za uvod gosti Leipzig

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Bayern prvak Harry Kane | Bayern se je takole veselil lovorike v pretekli sezoni. | Foto Reuters

Bayern se je takole veselil lovorike v pretekli sezoni.

Foto: Reuters

Po superpokalnem slavju Bayerna, ki je v boju za prvo lovoriko sezone z 2:1 ugnal Stuttgart, se zares začenja tudi v najvišjem rangu nemškega nogometa. Že kar na uvodnem srečanju se bosta udarila branilec naslova z bavarske prestolnice in ranjeni, nekoč "slovenski" RB Leipzig, ki si, po neuspešni pretekli sezoni, želi najmanj vrnitve na mesta, ki bodo vodila vsaj v evropska tekmovanja, če ne kar v elitno ligo prvakov.

Benjamin Šeško
Sportal Šeško odšel, kaj bo s Kamplom, po sedmih sušnih letih se vrača HSV

Bayern tudi v novo sezono nemškega prvenstva vstopa kot glavni favorit za osvojitev lovorike, že na uvodu pa Bavarce čaka zahteven test v obliki Leipziga. Moštvo, ki ga je nedavno zapustil dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško in se za rekordno odškodnino preselil v Manchester United, je v pretekli sezoni razočaralo in se sploh ni prebilo v evropska tekmovanja. Nova sezona tako prinaša možnost, da se nogometaši z Red Bull Arene odkupijo navijačem in ponovno posežejo med nemško elito.

Poleg Šeška je bil v zadnjih letih stalni član zasedbe tudi Kevin Kampl, ki pa med pripravami ni dobival priložnosti, na pokalnem obračunu pretekli konec tedna pa ga sploh ni bilo v kadru varovancev Oleja Wernerja, zato se zdi, da se njegov čas v klubu izteka.

Kevin Kampl je kot vse kaže na izhodnih vratih Leipziga. | Foto: Ana Kovač Kevin Kampl je kot vse kaže na izhodnih vratih Leipziga. Foto: Ana Kovač

Podprvak Bayer iz Leverkusna se bo v soboto z novim trenerjem Erikom ten Hagom, ki je na vročem stolčku po odhodu v madridski Real nasledil Xabija Alonsa, udaril z vedno nepredvidljivim Hoffenheimom. Ta se je v prejšnji sezoni le za las obdržal med elito. Borussia Dortmund, ki si je z odličnim zaključkom sezone izborila nastop v ligi prvakov, odhaja k St. Pauliju, Eintracht iz Frankfurta pa bo gostil Werder.

Nedelja pripada dvobojema povratnikov med elito – Köln bo gostoval pri Mainzu, Hamburger SV pa pri Borussii Mönchengladbach.

Nemško prvenstvo, 1. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci pretekle sezone:

26 – Kane (Bayern)
21 – Guirassy (Borussia D.), Schick (Bayer)
18 – Burkardt (Mainz)
16 – Kleindienst (Borussia M.)
15 – Ekitike (Eintracht), Marmoush (Eintracht), Demirović (Stuttgart)
13 Šeško (Leipzig)
12 – Musiala (Bayern), Olise (Bayern), Woltemade (Stuttgart)
11 – Kramarić (Hoffenheim), Machino (Kiel), Plea (Borussia M.), Sane (Bayern), 
2Kampl (Leipzig), Zec (Kiel)

Preberite še:

Benjamin Šeško
Sportal Posel in pol, Benjamin Šeško bo Leipzigu prinesel še bistveno več milijonov
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Šeško prvič treniral, Avstrijci si manejo roke
Luis Diaz
Sportal Diaz uradno član Bayerna, aktivna tudi istanbulska velikana
Joao Felix
Sportal Felixa premamili savdijski milijoni, Diaz odhaja v Bayern
Eintracht Frankfurt Köln Hamburger SV RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München Kevin Kampl Bundesliga nemško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.