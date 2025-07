Felixa premamili savdijski milijoni, Diaz odhaja v Bayern

Še pred enim dnem se je Joaa Felixa povezovalo z vrnitvijo v Benfico, kjer je blestel pred leti, zdaj pa so se pojavile govorice, da se bo Portugalec poslovil od Evrope.

Kot poroča dobro obveščeni Fabrizio Romano, naj bi se 25-letnik preselil v Savdsko Arabijo. Napadalec, ki je sicer član Chelseaja, kjer pa ni upravičil pričakovanj, naj bi oblekel dres kluba Al Nassr. Tako naj bi združil moči z zvezdniškim rojakom Cristianom Ronaldom.

Romano je o morebitnem prestopu prvič pisal v soboto zvečer, v nedeljo pa dodal, da je dogovor s Chelseajem in igralcem v zaključni fazi. Joao naj bi privolil v predlog Al Nassra, kluba pa se trenutno dogovarjata o pogojih.

🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side! Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs

Novinar Ben Jacobs poroča, da bo Chelsea za Felixa prejel več kot 40 milijonov funtov (okoli 46 milijonov evrov), kar je približno toliko, kot so plačali ob njegovem prihodu. Felix je nazadnje kot posojen igralec nosil dres Milana.

Luis Diaz je z Liverpoolom osvojil angleško premier ligo. Foto: Reuters

Očitno pa so končana tudi pogajanja za prestop Luisa Diaza, Kolumbijec bo iz Liverpoola prestopil v Bayern München, zatrjuje Romano. Kluba sta se dogovorila o 75-milijonski odškodnini. Prestop bo potrjen, če bo Diaz v ponedeljek na Bavarskem opravil zdravniški pregled. Lucho, kot ga kličejo, je želel sam zapustiti Liverpool. Z Bayernom naj bi podpisal štiriletno pogodbo.

🚨🇨🇴 FC Bayern reach full agreement to sign Luis Diaz from Liverpool, here we go!



€75m package agreed and authorization for medical also confirmed from #LFC.



Lucho wanted to leave, Liverpool accept the conditions and Diaz will now sign a four year deal at Bayern.



🔴⚪️✈️ pic.twitter.com/NdHtU33XSX