Cristiano Ronaldo raje kot klubsko SP izbral počitek: Imel sem kar nekaj ponudb

Eden najbolj priljubljenih nogometašev na svetu Cristiano Ronaldo je klubsko svetovno prvenstvo, ki te dni poteka v ZDA, izpustil zaradi počitka in boljše priprave na prihajajočo sezono. Portugalec želi s svojim klubom Al Nasr osvojiti naslov savdskega prvaka in s Portugalsko ponovno nastopiti na SP prihodnje leto

"Imel sem kar nekaj ponudb, da bi zaigral za katero izmed moštev na klubskem SP, a sem se odločil, da se bom dobro spočil in pripravil na naslednjo sezono, ker bo ta zelo dolga, saj ji bo sledilo tudi svetovno prvenstvo," je dejal Cristiano Ronaldo.

Ob tem je izpostavil, da ne želi biti dobro pripravljen zgolj za tekme svojega moštva Al Nasr, temveč tudi za portugalsko reprezentanco. Petkratni dobitnik zlate žoge je po koncu lanske sezone na družbenih omrežjih objavil pomenljiv zapis z besedami: "Tega poglavja je konec," kar je sprožilo ugibanja o tem, da kmalu utegne zapustiti Savdsko Arabijo.

"Želel sem ostati, ker verjamem v projekt in to ne zgolj za naslednji dve leti, ampak vse do leta 2034, ko bo Savdska Arabija gostila svetovno prvenstvo, za katero verjamem, da bo eno najlepših doslej," je svoje občutke ob podaljšanju pogodbe z Al Nasrom opisal Ronaldo.

V začetku meseca je s Portugalsko osvojil ligo narodov. Foto: Reuters

Omenjeni klub je v lanski sezoni zasedel "šele" tretje mesto v savdskem prvenstvu in ob tem izpadel iz kraljevega pokala ter azijske lige prvakov, zaradi česar se je njegovo vodstvo razšlo z italijanskim trenerjem Stefanom Piolijem.

Kot najresnejšega naslednika na trenerskem stolčku se omenja Ronaldovega rojaka Jorgeja Jesusa. "Vemo, da to, kar smo naredili v lanski sezoni, ni dovolj. Toda to je že preteklost. Zdaj se moramo osredotočiti na sedanjost in ta je dobra," je sklenil Ronaldo, ki je v minuli sezoni za Al Nasr dosegel 35 zadetkov.