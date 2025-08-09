Sobota, 9. 8. 2025, 19.05
40 minut
Na reki Muri se je prevrnil čoln, rešili devet oseb
Policisti so bili danes nekaj po 17. uri obveščeni, da se je na reki Muri pri kraju Mota prevrnil čoln z devetimi osebami. Čoln je po prvih zbranih podatkih približno štiri metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil. Pri tem se nihče ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.
Potniki so na čoln vstopili v naselju Petanjci, nesreča pa se je zgodila v bližini Tinekovega broda med Melinci in Gornjo Bistrico. Vseh devet oseb se je rešilo in so nepoškodovane, so še navedli na murskosoboški policijski upravi.