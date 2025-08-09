Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
19.05

Na reki Muri se je prevrnil čoln, rešili devet oseb

Reka Mura | Foto STA

Foto: STA

Policisti so bili danes nekaj po 17. uri obveščeni, da se je na reki Muri pri kraju Mota prevrnil čoln z devetimi osebami. Čoln je po prvih zbranih podatkih približno štiri metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil. Pri tem se nihče ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Potniki so na čoln vstopili v naselju Petanjci, nesreča pa se je zgodila v bližini Tinekovega broda med Melinci in Gornjo Bistrico. Vseh devet oseb se je rešilo in so nepoškodovane, so še navedli na murskosoboški policijski upravi.

