Policisti so bili danes nekaj po 17. uri obveščeni, da se je na reki Muri pri kraju Mota prevrnil čoln z devetimi osebami. Čoln je po prvih zbranih podatkih približno štiri metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil. Pri tem se nihče ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.