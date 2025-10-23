Ameriška vojska izvedla smrtonosna napada na čolna v Tihem oceanu #video

Ameriška vojska je v torek in sredo izvedla dva smrtonosna napada na čolna v Tihem oceanu, ki naj bi prevažala mamila. Ubitih je bilo pet ljudi. Gre za prva napada na plovila v Tihem oceanu, ki domnevno prevažajo mamila. Vsi dosedanji napadi so bili izvršeni v Atlantiku. Skupno je vojska izvedla devet napadov na čolne, ki so terjali 37 življenj.

"Narkoteroristi, ki nameravajo prinašati strup na naše obale, ne bodo našli varnega pristana nikjer na naši polobli. Plovilo v Tihem oceanu je upravljala določena teroristična organizacija in se ukvarjala s prometom z mamili. Po podatkih naše obveščevalne službe je bilo plovilo vpleteno v nezakonito tihotapljenje mamil, gibalo se je po znani tranzitni poti za promet z mamili," je po enem od napadov ameriške vojske izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, navaja CNN.

Minister je napade na čolne primerjal z vojno proti teroristom Al Kaide, ki je 11. septembra 2001 napadla ZDA. "Tako kot je Al Kaida vodila vojno proti naši domovini, ti karteli vodijo vojno proti naši meji in našim ljudem. Ne bo zatočišča ali odpuščanja – samo pravica," je še dejal Hegseth. Foto: Reuters

Trump vztraja, čeprav dokazov ni

Hegseth, predsednik Donald Trump in drugi člani njegove vlade doslej niso objavili nobenega dokaza za svoje trditve. Prejšnji napad na plovilo v Karibskem morju sta preživela državljana Kolumbije in Ekvadorja, ki ju je ameriška mornarica pridržala, nato pa izročila domačima državama, kjer niso našli nobenega dokaza, da sta bila vpletena v kazniva dejanja.

Trump je ob novinarskem vprašanju o zadnjem napadu vztrajal, da imajo pravno podlago, in dodal, da bodo napade razširili tudi na kopno. "Na to smo popolnoma pripravljeni in verjetno se bomo vrnili v kongres in natančno pojasnili, kaj počnemo, ko pridemo na kopno," je dejal in dodal, da vsak tak napad reši 25 tisoč ameriških življenj.

Demokratski senator Richard Blumenthal je medtem izrazil zaskrbljenost in jezo zaradi pomanjkanja informacij o napadih.

"Razširitev geografskega območja samo povečuje brezpravnost in nepremišljenost pri uporabi ameriške vojske, ne da bi za to obstajala pravna ali praktična utemeljitev," je dejal in dodal, da bi bil pravi način za boj proti mamilom zaslišanje ljudi na čolnih.