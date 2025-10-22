Streljanje v središču Zagreba, ena oseba ranjena #foto

Na ulici Ede Murtića v Novem Zagrebu je okoli 10.30 neznani storilec ustrelil moškega in ga poškodoval. Na teren so hitro prispele reševalne ekipe in številni policisti, ki so obkolili kraj dogodka. Osumljenec je pobegnil in se zabarikadiral v bližnjo stavbo.

Policija je po streljanju, v katerem je osumljenec s strelnim orožjem poškodoval moškega, hitro zavarovala kraj dogodka in začela z intenzivnim iskanjem storilca.

Ta se je zatekel v stavbo, nedaleč stran od kraja streljanja. Hrvaški mediji so še poročali, da je iz avtomobila znamke porshe izstopil plešast moški in začel streljati.

Okoli 11.30 so pripadniki specialne enote policije vstopili v stavbo, nekaj minut za tem pa je bil že v spremstvu policije.

Kaj je bil vzrok streljanja in kdo sta bila vpletena moška, za zdaj ni znano.