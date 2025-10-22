Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
12.08

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
policija poškodba osumljenec Zagreb streljanje

Sreda, 22. 10. 2025, 12.08

35 minut

Streljanje v središču Zagreba, ena oseba ranjena #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
streljanje, Zagreb, policija

Na ulici Ede Murtića v Novem Zagrebu je okoli 10.30 neznani storilec ustrelil moškega in ga poškodoval. Na teren so hitro prispele reševalne ekipe in številni policisti, ki so obkolili kraj dogodka. Osumljenec je pobegnil in se zabarikadiral v bližnjo stavbo.

Policija je po streljanju, v katerem je osumljenec s strelnim orožjem poškodoval moškega, hitro zavarovala kraj dogodka in začela z intenzivnim iskanjem storilca.

streljanje, Zagreb, policija | Foto: streljanje, Zagreb, policija | Foto:

Ta se je zatekel v stavbo, nedaleč stran od kraja streljanja. Hrvaški mediji so še poročali, da je iz avtomobila znamke porshe izstopil plešast moški in začel streljati. 

streljanje, Zagreb, policija | Foto: streljanje, Zagreb, policija | Foto:

Okoli 11.30 so pripadniki specialne enote policije vstopili v stavbo, nekaj minut za tem pa je bil že v spremstvu policije. 

Kaj je bil vzrok streljanja in kdo sta bila vpletena moška, za zdaj ni znano.

streljanje, Zagreb, policija | Foto:

Srbija, srbski parlament, incident, streljanje, Aleksandar Vučić
Novice Drama pred srbskim parlamentom, slišali so se streli in eksplozije #video
policija poškodba osumljenec Zagreb streljanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.