Drama pred srbskim parlamentom, slišali so se streli in eksplozije #video

Po streljanju pred srbskim parlamentom je izbruhnil obsežen požar, poročajo srbski mediji, slišalo se je tudi streljanje. Po incidentu so pridržali enega človeka.

Na videoposnetku srbske poslanke Marinike Tepić je videti policiste, ki tečejo proti mestu, kjer se običajno v šotorih zbirajo podporniki srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Za tem se slišijo streli in vpitje policista: "Odvrzite orožje. Na tla, na tla." Nato izbruhne močan ogenj.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Enega človeka so aretirali, podrobnejših informacij o incidentu pa za zdaj ni.

Po neuradnih informacijah je bila vzrok požara plinska jeklenka.