Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sreda,
15. 10. 2025,
11.31

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija Evropska komisija Aleksandar Vučić Ursula von der Leyen

Sreda, 15. 10. 2025, 11.31

1 ura, 21 minut

Von der Leyen sredi Beograda "prisolila" Vučiću klofuto, kakršne ne pomnimo #video

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Predsednica Evropske komisije Aleksandru Vučiću: "Zdaj je čas, da Srbija naredi konkretne korake k članstvu v EU." "Videti moramo napredek na področju vladavine prava, medijev in volilne zakonodaje. Izvedba reform je ključna. Zato vas vabim, gospod predsednik, da se čez približno mesec dni oglasite v Bruslju," je dodala.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskala Beograd, kjer jo je na letališču pričakal srbski predsednik Aleksandar Vučić s šopkom rož. Po srečanju v Palači Srbije sta voditelja stopila pred novinarje in prav tam je von der Leyen izrekla verjetno najbolj neposredno sporočilo Srbiji doslej, poročajo tuji mediji.

"Živimo v razdrobljenem svetu, ki poglablja prepad med demokracijo in avtokracijo. Evropska unija stoji na strani svobode, ne represije, vključno s pravico do mirnega zbiranja. Zavzemamo se za partnerstvo, ne podrejenost, za diplomacijo, ne agresijo," je dejala predsednica Evropske komisije.

Von der Leyen je spomnila, da se je Srbija pred skoraj dvema desetletjema odločila za evropsko pot, in Vučiću sporočila, da je "zdaj pravi trenutek za konkretne korake k članstvu v EU".

"Videti moramo napredek na področju vladavine prava, medijev in volilne zakonodaje. Izvedba reform je ključna. Zato vas vabim, gospod predsednik, da se čez približno mesec dni oglasite v Bruslju," je dodala.

Vučić: Članstvo v EU ostaja naš strateški cilj

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu dejal, da je bil obisk predsednice Evropske komisije priložnost za "odprt pogovor o prihodnosti Srbije v EU". "Za Srbijo je članstvo v Evropski uniji strateška usmeritev in prednostna naloga zunanje politike, to se ne bo spremenilo," je povedal Vučić.

Poudaril je, da Srbija od začetka vojne v Ukrajini ni odprla nobenega novega poglavja v pristopnih pogajanjih, vendar upa, da bo EU pozitivno ocenila korake, ki jih je država naredila glede regulativnih sprememb in volilnih seznamov.

Spregovoril je tudi o energetskih izzivih in opozoril, da je srbska družba NIS pod ameriškimi sankcijami, kar vpliva tudi na odnose z EU. "Upam, da bomo imeli podporo Evropske unije. Zima ne bo lahka, a zagotovili smo dovolj nafte in plina," je dejal.

Pogovori o evropskem načrtu za Zahodni Balkan

Von der Leyen je v Beograd prispela iz Sarajeva, kjer je začela svojo turnejo po regiji. Kot so sporočili iz Bruslja, je ena glavnih tem pogovorov v Srbiji Načrt rasti za Zahodni Balkan, s katerim želi Evropska komisija pospešiti približevanje držav regije Uniji.

Tretjina sredstev iz načrta je namenjena nepovratni pomoči, preostanek pa ugodnim posojilom, do katerih bodo države upravičene le, če bodo reforme tudi dejansko izvedene. Srbija je do zdaj že predložila dve poročili o napredku.

Von der Leyen je Srbijo nazadnje obiskala oktobra lani, prav tako v okviru letne balkanske turneje.

Zoran Janković, Aleksandar Vučić
Novice Ankete napovedujejo zgodovinski preobrat v državi
Aleksandar Vučić
Novice Vučić razkril nove posnetke in sprožil val ugibanj o tragediji v Novem Sadu
Aleksandar Vučić
Novice Vučićeva mračna napoved pretresa: Vojna bo!
Aleksandar Vučić
Novice ZDA znova preložile uvedbo sankcij proti NIS
Evropska unija Evropska komisija Aleksandar Vučić Ursula von der Leyen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.