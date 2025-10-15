Von der Leyen sredi Beograda "prisolila" Vučiću klofuto, kakršne ne pomnimo #video

Predsednica Evropske komisije Aleksandru Vučiću: "Zdaj je čas, da Srbija naredi konkretne korake k članstvu v EU." "Videti moramo napredek na področju vladavine prava, medijev in volilne zakonodaje. Izvedba reform je ključna. Zato vas vabim, gospod predsednik, da se čez približno mesec dni oglasite v Bruslju," je dodala.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskala Beograd, kjer jo je na letališču pričakal srbski predsednik Aleksandar Vučić s šopkom rož. Po srečanju v Palači Srbije sta voditelja stopila pred novinarje in prav tam je von der Leyen izrekla verjetno najbolj neposredno sporočilo Srbiji doslej, poročajo tuji mediji.

"Živimo v razdrobljenem svetu, ki poglablja prepad med demokracijo in avtokracijo. Evropska unija stoji na strani svobode, ne represije, vključno s pravico do mirnega zbiranja. Zavzemamo se za partnerstvo, ne podrejenost, za diplomacijo, ne agresijo," je dejala predsednica Evropske komisije.

Von der Leyen je spomnila, da se je Srbija pred skoraj dvema desetletjema odločila za evropsko pot, in Vučiću sporočila, da je "zdaj pravi trenutek za konkretne korake k članstvu v EU".

Vučić: Članstvo v EU ostaja naš strateški cilj

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu dejal, da je bil obisk predsednice Evropske komisije priložnost za "odprt pogovor o prihodnosti Srbije v EU". "Za Srbijo je članstvo v Evropski uniji strateška usmeritev in prednostna naloga zunanje politike, to se ne bo spremenilo," je povedal Vučić.

Poudaril je, da Srbija od začetka vojne v Ukrajini ni odprla nobenega novega poglavja v pristopnih pogajanjih, vendar upa, da bo EU pozitivno ocenila korake, ki jih je država naredila glede regulativnih sprememb in volilnih seznamov.

Spregovoril je tudi o energetskih izzivih in opozoril, da je srbska družba NIS pod ameriškimi sankcijami, kar vpliva tudi na odnose z EU. "Upam, da bomo imeli podporo Evropske unije. Zima ne bo lahka, a zagotovili smo dovolj nafte in plina," je dejal.

Pogovori o evropskem načrtu za Zahodni Balkan

Von der Leyen je v Beograd prispela iz Sarajeva, kjer je začela svojo turnejo po regiji. Kot so sporočili iz Bruslja, je ena glavnih tem pogovorov v Srbiji Načrt rasti za Zahodni Balkan, s katerim želi Evropska komisija pospešiti približevanje držav regije Uniji.

Tretjina sredstev iz načrta je namenjena nepovratni pomoči, preostanek pa ugodnim posojilom, do katerih bodo države upravičene le, če bodo reforme tudi dejansko izvedene. Srbija je do zdaj že predložila dve poročili o napredku.

Von der Leyen je Srbijo nazadnje obiskala oktobra lani, prav tako v okviru letne balkanske turneje.