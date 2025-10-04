Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Sobota,
4. 10. 2025,
10.02

Sobota, 4. 10. 2025, 10.02

27 minut

Vučićeva mračna napoved pretresa: Vojna bo!

R. S.

Aleksandar Vučić je zaskrbljen. | Foto Guliverimage

Aleksandar Vučić je zaskrbljen.

Foto: Guliverimage

Med odprtjem nove hitre železniške povezave med Beogradom in Subotico je srbski predsednik Aleksandar Vučić podal izjemno mračno napoved glede prihodnosti. Po njegovih besedah se svet pomika v smeri vojne in temu se po njegovem mnenju ne bo mogoče izogniti.

"Ljudje morajo razumeti, da bo življenje postajalo vse težje. Svet se pripravlja na vojno. In ko se svet pripravlja na vojno, to pomeni, da bo do nje tudi prišlo. Povem vam: vojna bo," je, kot poroča Telegraf, dejal Vučić in s tem sprožil val odzivov.

"Jasno jim je, da bo do vojne prišlo"

Poudaril je, da v mednarodni skupnosti ni več zanimanja za dialog in mirovna prizadevanja: "Nikogar ne zanimajo več pogovori. Vsi kopljejo svoje jarke in čakajo na pričetek. Jasno jim je, da bo do vojne prišlo. Le vprašanje časa je kdaj. In pripravljajo se."

Aleksandar Vučić | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

 Vučićevo izjavo so v Srbiji in regiji nekateri označili kot realno opozorilo, drugi pa kot širjenje panike. A srbski predsednik vztraja: "Naše obveznosti so, da smo pripravljeni na vse scenarije, pa naj bo to gospodarska kriza ali konflikt."

