Ruski predsednik Vladimir Putin ima govor na 22. letnem forumu Mednarodnega diskusijskega kluba Valdai, ki poteka v Sočiju od 29. septembra do 2. oktobra. Med drugim je dejal, da evropske države "podžigajo histerijo" in trdijo, da je vojna z Rusijo blizu. To sam zanika in pravi, da bi bilo to v nasprotju z varnostnimi interesi Rusije. Dejal je tudi, da Evropi in drugim državam s sankcijami ni uspelo ukrotiti Rusije, na kar je ponosen. Hkrati je dodal, da bo ta imela "prepričljiv odgovor" na evropsko militarizacijo.

"Evropa podžiga histerijo"

V pogovoru se je "lotil" evropskih držav, za katere je dejal, da "podžigajo histerijo" in poskušajo "ponovno ustvariti znanega sovražnika, ki so si ga izmislile pred stotinami let: Rusijo".

Poudarja, da "evropske vladajoče elite" trdijo, da je vojna z Rusijo blizu. To imenuje "nesmisel", ki mu je "nemogoče verjeti". "To bi bilo v nasprotju z varnostnimi interesi Rusije," pravi.

"Tudi evropski ljudje so skeptični, ker ne vedo, kaj je tako slabega pri Rusiji in zakaj bi morali zategniti pas, da bi se ji uprli," je zatrdil Putin.

Kljub temu je dejal, da živimo v časih, ki se hitro spreminjajo. "Seveda nihče od nas ne more v celoti napovedati prihodnosti, vendar nas to ne odvezuje od odgovornosti, da moramo biti pripravljeni na vse, kar se lahko zgodi," je dejal in poudaril, da Rusija ne bo nikoli pokazala šibkosti ali neodločnosti.

Putinov prihod za govorniški pult Foto: Reuters Dejal pa je, da bo imela Rusija "prepričljiv odgovor" na evropsko militarizacijo. Potem ko je Evropo označil za zlonamerno, je Putin še naprej grozil, da se bo Rusija zagotovo odzvala na "nevarno" militarizacijo Evrope. "To moramo upoštevati, da bi ohranili svojo obrambo in varnost," meni Putin.

"Ni jim uspelo, da nas ukrotijo"

Putin trdi, da jim z mednarodnimi sankcijami, ki so bile uvedene zaradi vojne v Ukrajini, ni uspelo ukrotiti Rusije. Kot je dejal, je ta "pokazala največji odpor". "Ponosni smo na to, ponosni smo na Rusijo in naše ljudi ter oborožene sile," je dejal.

"To pomeni, da globalnega ravnovesja v večpolarnem svetu ni mogoče vzpostaviti brez ruske odobritve. Vendar pa so nekateri še vedno trmasti v svoji želji, da bi Moskvi zadali strateški poraz," je nadaljeval.

"Ukrajinska elita pošilja svoje državljane v klanje"

Putin je pozval ukrajinske vojake, ki so bili prisilno rekrutirani, naj pobegnejo iz ukrajinskih oboroženih sil. "Ukrajinska elita se ne bori, ampak pošilja svoje državljane v klanje," je dejal.

"Razlika je v tem. Tukaj v Rusiji fantje pridejo in se sami prijavijo v vojsko. V bistvu so prostovoljci in mi ne izvajamo množične prisilne mobilizacije. Elita v Ukrajini se ne bori. Samo pošiljajo svoje državljane v klanje. To je vse," je dejal.

"Imamo dovolj vojakov, naše izgube so veliko manjše"

"Kijevski režim ima za novačenje osebja samo eno možnost: znižanje mobilizacijske starosti, vendar bo to neučinkovito, saj sovražnik zaradi nenehnega napredovanja ruske vojske nima časa za priprave," je trdil Putin.

"Rusija ima dovolj osebja: naše izgube so veliko manjše od izgub ukrajinskih oboroženih sil, vojsko pa polnijo prostovoljci. Izgube ukrajinskih oboroženih sil so večje od možnosti za dopolnitev osebja na bojišču," je dejal ruski voditelj.

Omenil je tudi Donalda Trumpa in se strinjal z njegovo trditvijo, da se vojna v Ukrajini morda ne bi zgodila, če bi bil Trump v Beli hiši.

Tudi o vojni v Gazi: "Verjamemo, da je morda luč na koncu predora"

Med svojim govorom je Putin spregovoril o poskusih Donalda Trumpa, da bi posredoval med Izraelom in Hamasom pri vzpostavitvi premirja v Gazi. "Pobude predsednika Trumpa preučujemo bolj natančno," pravi. "Verjamemo, da je morda luč na koncu predora." Trump je v ponedeljek predstavil mirovni načrt, ki ga je že odobril izraelski premier Benjamin Netanjahu.

"Ponosni smo na to, ponosni smo na Rusijo in naše ljudi ter oborožene sile," je dejal. Foto: Posnetek zaslona

Putin govori o večpolarnem svetovnem redu

Moto letošnjega foruma je "policentrični svet: navodila za uporabo". V skladu s tem je Vladimir Putin v uvodnem nagovoru predstavil svoj pogled na to, kaj po njegovem mnenju označuje novi večpolarni svetovni red. Meni, da je novi večpolarni red bolj ustvarjalen, manj vnaprej določen in bolj demokratičen. Trdi, da je v novem redu za nacionalne akterje veliko lažje izgubiti pot in orientacijo.

Putin besedno zvezo "večpolarni svetovni red" uporablja predvsem za svet, ki mu ne dominirajo več samo Združene države.

"Naš interes je popolna obnova odnosov z Združenimi državami"

Putin priznava, da obstaja veliko razlik med Rusijo in Združenimi državami, vendar meni, da je to "normalno za velike države". Pohvalil je pristop Trumpove administracije, ki je, kot je dejal, dajala "neposredne izjave brez hinavščine".

"Predsednik in njegova ekipa sta odkrito delovala kot racionalni akterji, ki delujejo v interesu svoje države, tako kot Rusija," je dejal Putin.

"Eden takšnih ruskih interesov je popolna obnova odnosov z Združenimi državami," je poudaril.