Rusija na kolenih: gorivo primorani kupovati od Kitajske

Vladimir Putin | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinske sile sistematično napadajo največje naftne rafinerije v Rusiji, zaradi česar se država sooča s pomanjkanjem goriva. Stanje je kritično, ruske oblasti so zato že pripravile sveženj ukrepov za začetek uvoza bencina iz Kitajske in drugih azijskih držav.

V drugi polovici letošnjega leta je Ukrajina okrepila napade na ruske rafinerije in močno prizadela rusko naftno infrastrukturo, zaradi česar so se obrati zaustavili, cene goriva so se zvišale, ponekod po državi pa veljajo tudi omejitve glede količine goriva, ki jo lahko kupijo vozniki. 

Pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah predstavlja politični problem za Vladimirja Putina, ki poskuša agresijo na Ukrajino prikazati kot nekaj, kar ne vpliva na vsakdanje življenje Rusov. 

Berlinski energetski strokovnjak Thomas O'Donnell je za Newsweek povedal, da Ukrajina zdaj proizvaja in uspešno izstreljuje drone na naftne objekte hitreje, kot jih Rusija lahko popravi.

Ukrajina nad rusko naftno industrijo 

Ukrajina je od avgusta napadla vsaj 16 od 38 ruskih rafinerij nafte, poroča Financial Times, ruski izvoz dizelskega goriva pa je na najnižji ravni od leta 2020, pri čemer se sklicuje na raziskovalno skupino Energy Aspects. 

Septembra so zaradi napadov z droni štiri rafinerije ustavile delovanje, vključno z obratom Kirishi v Leningradski regiji, drugim največjim v Rusiji, in rafinerijo Rosnefta v Rjazanu, ki je med petimi največjimi v državi. Ukrajinski napadi so prizadeli kar 40 odstotkov ruske rafinerijske zmogljivosti. 

Gorivo iz Kitajske, Južne Koreje in Singapurja

Ruska vlada je v torek z odlokom podaljšala začasno prepoved izvoza bencina iz države do konca leta. Po poročanju ruskega portala Kommersant, so oblasti pripravile sveženj ukrepov za začetek uvoza goriva iz Kitajske, Južne Koreje in Singapurja. Načrtujejo tudi povečanje uvoza goriva iz Belorusije. Z uvozom goriva iz tujine in omilitvijo okoljskih zahtev za rafinerije oblasti pričakujejo, da bi lahko domači trg oskrbeli z dodatnimi 350 tisoč tonami bencina in sto tisoč tonami dizla na mesec.

Kot je pojasnil O'Donnel, pomanjkanje goriva ne samo moti ljudi, ampak tudi vpliva na promet znotraj države. "Predvsem dizelsko gorivo je potrebno za prevoz tovornjakov in železnic v Rusiji, ki je močno odvisna od dizelskih lokomotiv."

Vladimir Putin gorivo Rusija Vojna v Ukrajini
