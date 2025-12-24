Vladimir Arsenjev, 75-letni vodja moskovskega Centralnega znanstvenoraziskovalnega inštituta Volna, se je julija 2024 polil z bencinom in se zažgal na Rdečem trgu v bližini Kremlja in Leninovega mavzoleja.

Direktor inštituta Volna, ki izdeluje komponente za ruske tanke, Vladimir Arsenjev, se je v znak protesta zažgal na Rdečem trgu. Dejanje je preživel in se po okrevanju po hudih opeklinah kasneje vrnil na delo, oktobra 2024 pa bil oglobljen zaradi organizacije nepooblaščenih demonstracij, pišejo na analitični platformi Modern Diplomacy (MD).

Direktor se je znašel pod nevzdržnimi pritiski, ki so sledili invaziji na Ukrajino, ko so morali v tovarni proizvodnjo v naglici povečati za desetkrat. Državni proizvajalci naj bi se soočali z zahtevami po množični proizvodnji topništva, raket, tankov in brezpilotnih letal.

Arsenjev se je moral soočiti s strogimi roki, nizkimi cenami, ki jih je določila država, in grožnjami s kazenskim pregonom zaradi morebitne škode obrambnim pogodbam. Potem ko je podjetje z avtomatizacijo zmanjšalo stroške, je obrambno ministrstvo sorazmerno znižalo plačila, kar je podjetje pahnilo v finančne težave in dolgotrajne sodne spore.

Metode, ki spominjajo na Stalina

V tem primeru ne gre le za osamljen incident, temveč za primer, ki razgalja sistemske težave ruske obrambne industrije.

Zakoni iz leta 2022 namreč kriminalizirajo neizpolnjevanje pogodb, kar direktorje postavlja v nemogoč položaj. Visoko povpraševanje po orožju, ki po eni strani podjetjem zagotavlja donosne pogodbe, po drugi strani dušijo korupcija, neučinkovitost in kaznovalna politika, ki spominja na stalinistične metode.

Takšen pritisk sicer kratkoročno zagotavlja proizvodnjo, a hkrati demoralizira strokovnjake, zavira inovacije in slabi dolgoročno konkurenčnost Rusije proti Zahodu, ocenjujejo pri MD. Srednjeročno in na daljši rok bi lahko takšni pritiski oslabili sposobnost Rusije, da vzdržuje visokokakovostno in učinkovito vojaško proizvodnjo v primerjavi z njenimi zahodnimi nasprotniki, dodajajo.