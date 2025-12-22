Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
8.47

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,87

Natisni članek

Natisni članek
eksplozija Moskva Rusija

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 8.47

23 minut

V eksploziji avtomobila v Moskvi umrl ruski general #foto

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,87
Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov | Foto Reuters

Foto: Reuters

V eksploziji avtomobila na jugu Moskve je bil danes zjutraj ubit visoki general ruske vojske Fanil Sarvarov, so sporočili preiskovalci. Ob tem so potrdili začetek preiskave "umora" in dodali, da je ena od sledi, ki jih preiskujejo, povezana z Ukrajino.

Po poročanju ruskih medijev je avtomobil eksplodiral v okrožju Jasenevo na jugu ruske prestolnice, in sicer nekaj sekund po tem, ko je speljal.

Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov | Foto: Reuters Foto: Reuters General Fanil Sarvarov je po eksploziji domnevno ostal ujet v avtomobilu, a naj bi ga rešili in hospitalizirali v kritičnem stanju, preden so potrdili njegovo smrt zaradi hudih poškodb.

Sledi vodijo do ukrajinske obveščevalne službe

Ruski preiskovalni odbor je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že začel preiskavo zaradi umora generalpodpolkovnika Sarvarova, vodje direktorata za operativno usposabljanje generalštaba ruskih oboroženih sil.

Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov | Foto: Reuters Foto: Reuters Ena od sledi, ki jih preiskujejo, je povezana z ukrajinskimi obveščevalnimi službami, so še navedli pri odboru.

Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vladimir Putin
Novice Moskva: Večina ponudb za nas ne bo delovala
Tulsi Gabbard
Novice Vodja ameriških obveščevalcev: Rusija ni sposobna okupirati Ukrajine, kaj šele Evrope
eksplozija Moskva Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.