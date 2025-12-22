Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
6.30

Steve Witkoff, Vladimir Putin | "Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal Trumpov odposlanec Steve Witkoff. | Foto Reuters

"Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal Trumpov odposlanec Steve Witkoff.

Foto: Reuters

Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je v nedeljo po pogovorih z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina Kirilom Dmitrijevim na Floridi sporočil, da Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini. Medtem je svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politik Jurij Ušakov za CNN v nedeljo povedal, da so za Moskvo evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne. "Mislim, da večina ponudb za nas ne bo delovala, ker bomo vztrajali pri načrtu, ki smo ga sprejeli na Aljaski in na drugih srečanjih z ameriškimi predstavniki," je pojasnil Ušakov.

Steve Witkoff se je skupaj s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem na jugu Floride sestal s Putinovim posebnim odposlancem in vodjo ruskega državnega premoženjskega sklada Kirilom Dmitrijevim. Po srečanju je na družbenih omrežjih objavil, da Rusija zelo ceni prizadevanja in podporo ZDA pri reševanju ukrajinskega konflikta in ponovni vzpostavitvi globalne varnosti.

Ob tem ni navedel, ali so v pogovorih dosegli kakršenkoli konkreten preboj. Witkoff in Kushner sta si sicer prizadevala za izpopolnitev načrta, ki bi končal vojno, pri čemer bi Ukrajina prejela varnostna jamstva, Rusija pa ozemeljske koncesije, poroča CNN.

Po besedah Witkoffa so govorili predvsem o časovnih okvirjih in zaporedju naslednjih korakov. "Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal.

Moskva: Evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne

Ameriška ekipa je opravila tudi ločene pogovore z ukrajinsko delegacijo, ki je tako kot ruska pogovore označila za konstruktivne.

Vendar pa so za Moskvo evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne, je v nedeljo po navedbah CNN sporočil svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politik Jurij Ušakov.

"Mislim, da večina ponudb za nas ne bo delovala, ker bomo vztrajali pri načrtu, ki smo ga sprejeli na Aljaski in na drugih srečanjih z ameriškimi predstavniki," je pojasnil.

Konstruktivni pogovori med ZDA in Ukrajino

Witkoff in ukrajinski sekretar za nacionalno varnost Rustem Umerov sta pred tem na omrežju X objavila, da so bili pogovori med ZDA in Ukrajino plodni ter konstruktivni.

"Ukrajina ostaja v celoti zavezana doseganju pravičnega in trajnega miru. Naša skupna prednostna naloga je ustaviti ubijanje, zagotoviti varnost in ustvariti pogoje za okrevanje, stabilnost in dolgoročno blaginjo Ukrajine," sta sporočila.

