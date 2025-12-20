Ministrstvo za pravosodje ZDA ni objavilo vseh dokumentov o Epsteinu

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v petek objavilo več sto tisoč strani dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, vendar še zdaleč ne vseh, kot zahteva zakon, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump podpisal novembra, poročajo ameriški mediji.

Nepopolna zbirka dokumentov, posnetkov, sporočil in fotografij ni prinesla pomembnih novosti v zvezi z dolgotrajnimi kazenskimi preiskavami finančnika ali njegovimi povezavami z bogatimi in vplivnimi osebami, poroča televizija ABC.

Objavljeno ni bilo nič novega

Datoteke so vsebovale fotografije znanih oseb, ki so preživele čas z Epsteinom v letih, preden je postal osumljen spolnega izkoriščanja mladoletnic, vključno z nekaj fotografijami nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, vendar pa glede Epsteinovega drugega dolgoletnega prijatelja Trumpa ni bilo objavljeno nič novega, razen nekaj že znanih fotografij.

Demokrati in nekateri republikanci so obtožili pravosodno ministrstvo, da ni izpolnilo roka, ki ga je določil zakon, uradniki Bele hiše pa so izpostavili fotografijo Clintona v kadi z žensko in v bazenu z Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell.

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je sporočil, da nadaljujejo pregled dosjejev, da zakrijejo imena in podobe žrtev, vendar pa naj bi do konca leta res objavili vse, kar imajo.

Trump je lani med predsedniško kampanjo napovedal, da bo objavil vse Epsteinove dosjeje, če bo izvoljen. Nato je začel razlagati, da morda ne bi bilo dobro objaviti vsega, ker bi lahko škodovali nedolžnim. Kljub temu je njegova volilna baza še naprej zahtevala popolno razkritje, pri tem pa so se ji pridružili še demokrati.

Trumpovim trditvam, da gre pri Epsteinovih dosjejih za prevaro, njegovo gibanje Maga ni verjelo, zato je bil novembra prisiljen spremeniti stališče in je prenehal nasprotovati pobudi za sprejem zakona o objavi. Zakon je ministrstvu dal čas za objavo vsega do petka.

Trumpova povezava z Epsteinom je dobro dokumentirana, vendar se je skušal distancirati od svojega nekdanjega prijatelja. Povedal je, da je prekinil stike, potem ko je finančnik najemal mlada dekleta, zaposlena v Mar-a-Lagu, še vedno pa zanika, da bi vedel za njegove zločine, dokler ga niso v času njegovega prvega mandata aretirali.

Republikanci v odboru za vladni nadzor si v zvezi z dosjeji prizadevajo za zaslišanje Clintona, pravosodna ministrica Pam Bondi pa je novembra naznanila preiskavo Epsteinovih povezav s Trumpovimi političnimi nasprotniki. Niti Trump niti Clinton nista bila nikoli obtožena nezakonitega ravnanja v zvezi z Epsteinom.

Med pomembnimi Epsteinovimi stiki tudi britanski princ Andrew

Med drugimi pomembnimi Epsteinovimi stiki je tudi nekdanji britanski princ Andrew, ki je na fotografiji, objavljeni v petek, oblečen v smoking in leži na kolenih več žensk, ki so oblečene v svečane obleke. Objavljene so tudi fotografije pokojnega zvezdnika Michaela Jacksona z Epsteinom.

"Lahko objavijo še toliko fotografij, starejših od 20 let, vendar tu ne gre za Billa Clintona," je v petek sporočil tiskovni predstavnik nekdanjega predsednika Angel Urena.

"Tu obstajata dve skupini ljudi. Prva ni vedela ničesar in je prekinila stike z Epsteinom, preden so njegovi zločini prišli na dan. Druga skupina je po tem nadaljevala odnose. Mi smo v prvi skupini. Nobeno zavlačevanje tega ne bo spremenilo," je sporočil Urena in dodal, da vsi, zlasti pa podporniki gibanja Maga, pričakujejo odgovore in ne grešnih kozlov.

Ena od redkih novosti v dokumentih je bila kopija poročila FBI iz leta 1996 o ženski, ki je menila, da je Epstein ukradel fotografije in negative njenih 12 in 16 let starih sester, ki jih je posnela za osebni umetniški projekt. Dokumenti ne kažejo, kaj je FBI storil s to pritožbo, poroča ABC.

Preiskavo so začeli leta 2005

Policija v Palm Beachu na Floridi je začela preiskovati Epsteina leta 2005, potem ko je družina 14-letnega dekleta prijavila, da je bila v njegovi vili spolno zlorabljena. Na koncu je tožilec Alex Acosta, ki ga je Trump v svoji prvi vladi nastavil za ministra za delo, ponudil dogovor, s katerim se je Epstein izognil resni kazni. Priznal je siljenje deklet v prostitucijo in bil obsojen na 18 mesecev zapora. Vpisali so ga tudi v register spolnih prestopnikov.

Zvezni tožilci v New Yorku so leta 2019 proti Epsteinu vložili nove obtožbe zaradi trgovine z ljudmi za spolne namene, vendar se je po aretaciji v zaporu sam ubil – v to Maga sicer ne verjame. Tožilci so nato dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell obtožili, da je za Epsteina najemala mladoletna dekleta za zlorabo. Leta 2021 je bila obsojena in prestaja 20-letno zaporno kazen.

Ameriški mediji se še vedno prebijajo skozi več kot 300 tisoč objavljenih strani dosjejev in drugega materiala. Zadeve bodo tako sproti prihajale na dan. Demokrati medtem zahtevajo kazensko ovadbo Bondi, ker ni upoštevala zakonskega roka, vendar ni jasno, kdo jo lahko kazensko preganja.