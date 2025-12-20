Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
20. 12. 2025,
9.52

Osveženo pred

1 dan

Calcit Volley i-Vent Maribor odbojka Alpacem Kanal ACH Volley 1 DOL

1. DOL za moške, 11. krog

ACH Volley gosti Kranjčane, troboj za drugo mesto

i-Vent Maribor | Mariborčani gostijo Novomeščane. | Foto Aleš Fevžer

Mariborčani gostijo Novomeščane.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski prvak ACH Volley Ljubljana bo v 11. krogu državnega prvenstva gostil predzadnji Merkur Triglav Kranj in lovil deseto zmago na prav toliko tekmah. Vsi trije najbližji zasledovalci oranžnih zmajev za njimi zaostajajo pet točk, tako da se obeta hud boj za drugo mesto. Člani i-vent Maribor, ki so trenutno drugi, gostijo Krko, tretji Calcit pričakuje Pomgrad, četrti Alpacem Kanal pa gostuje pri Fužinarju.

ACH Volley
Sportal Znani vsi četrtfinalisti pokala SLovenije

1. DOL, moški, 11. krog

Sobota, 20. december

Lestvica:

Calcit Volley i-Vent Maribor odbojka Alpacem Kanal ACH Volley 1 DOL
