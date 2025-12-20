ACH Volley gosti Kranjčane, troboj za drugo mesto

Slovenski prvak ACH Volley Ljubljana bo v 11. krogu državnega prvenstva gostil predzadnji Merkur Triglav Kranj in lovil deseto zmago na prav toliko tekmah. Vsi trije najbližji zasledovalci oranžnih zmajev za njimi zaostajajo pet točk, tako da se obeta hud boj za drugo mesto. Člani i-vent Maribor, ki so trenutno drugi, gostijo Krko, tretji Calcit pričakuje Pomgrad, četrti Alpacem Kanal pa gostuje pri Fužinarju.