Državne prvakinje v Kamniku izločile branilke pokalnega naslova

Znane so vse polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti je požela četrtfinalna tekma v Kamniku, kjer so državne prvakinje OTP banka Branik v gosteh ugnale branilke pokalne lovorike Calcit Volley s 3:1. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice so brez večjih težav izločile Ankarančanke (3:0), Formis pa je doma doživel prepričljiv poraz proti favoriziranemu GEN-I Volley (0:#). Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.