Torek, 23. 12. 2025, 22.27
37 minut
Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)
Državne prvakinje v Kamniku izločile branilke pokalnega naslova
Znane so vse polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti je požela četrtfinalna tekma v Kamniku, kjer so državne prvakinje OTP banka Branik v gosteh ugnale branilke pokalne lovorike Calcit Volley s 3:1. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice so brez večjih težav izločile Ankarančanke (3:0), Formis pa je doma doživel prepričljiv poraz proti favoriziranemu GEN-I Volley (0:#). Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.
Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:
Sreda, 17. december
Krim I : *Luka Koper 1:3 (21, –21, –21, –22)
Torek, 23. december
Calcit Volley : *OTP banka Branik 1:3 (-18, -14, 21, -19)
*AFM Radovljica : Ankaran 3:0 (19, 13, 22)
Formis : *GEN-I Volley 0:3 (-16, -18, -24)
*ekipa je napredovala v polfinale