Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
23. 12. 2025,
22.27

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Luka Koper OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka pokal Slovenije

Torek, 23. 12. 2025, 22.27

37 minut

Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)

Državne prvakinje v Kamniku izločile branilke pokalnega naslova

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Calcit Volley : OTP banka Branik | Branilke lovorike Kamničanke so v četrtfinalu ostale praznih rok proti slovenskim prvakinjam iz Maribora. | Foto Jan Uršič

Branilke lovorike Kamničanke so v četrtfinalu ostale praznih rok proti slovenskim prvakinjam iz Maribora.

Foto: Jan Uršič

Znane so vse polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti je požela četrtfinalna tekma v Kamniku, kjer so državne prvakinje OTP banka Branik v gosteh ugnale branilke pokalne lovorike Calcit Volley s 3:1. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice so brez večjih težav izločile Ankarančanke (3:0), Formis pa je doma doživel prepričljiv poraz proti favoriziranemu GEN-I Volley (0:#). Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.

ACH Volley
Sportal Znani so vsi polfinalisti. Črni torek za gostitelje.

Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:

Sreda, 17. december
Krim I : *Luka Koper 1:3 (21, –21, –21, –22)

Torek, 23. december
Calcit Volley : *OTP banka Branik       1:3 (-18, -14, 21, -19)
*AFM Radovljica : Ankaran               3:0 (19, 13, 22)
Formis : *GEN-I Volley                  0:3 (-16, -18, -24)

*ekipa je napredovala v polfinale

ACH Volley : Trentino
Sportal ACH Volley precej namučil sloviti Trentino
i-Vent Maribor
Sportal ACH Volley zmagal na Koroškem, Mariborčani izkoristil spodrsljaj Calcita
otp banka branik
Sportal Vodilne Mariborčanke oddale niz
otp banka branik
Sportal Ciprski Lemesos v petih nizih premagal Mariborčanke
 
Luka Koper OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka pokal Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.