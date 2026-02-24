Radovljičanke za konec rednega dela zmagale v Hočah, v sredo obračun vodilnih

Na sporedu je zadnji krog rednega dela slovenskega prvenstva za odbojkarice. Za uvod so zadnjeuvrščene odbojkarice Formisa doma z 1:3 izgubile z Radovljičankami in končale brez zmage. Vodilne Mariborčanke, ki so si že zagotovile prvo pozicijo, bodo pričakale druge Novogoričanke. Kamničanke, ki bodo zasedle tretje mesto rednega dela, gostujejo pri Šempetru, na Obali pa bo dvoboj Ankarančank in Koprčank.