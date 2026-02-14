Sobota, 14. 2. 2026, 10.07
1. DOL za ženske, 19. krog
Derbi v Novi Gorici, Mariborčanke gostijo Koprčanke
Branilke državnega naslova in sveže pokalne zmagovalke iz Maribora bodo zvečer novo zmago v državnem prvenstvu, v katerem vodijo, lovile na domačem terenu proti Koprčankam. Derbi kroga bo v Novi Gorici, kjer se bodo gostiteljice, ki zasedajo drugo mesto, pomerile s tretjimi Kamničankami. Radovljičanke gostujejo pri Šempetrankah, Ankarančanke pa pri formiskah.
1. DOL, ženske, 19. krogSobota, 14. februar
Lestvica:
