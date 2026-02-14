Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
14. 2. 2026,
10.07

Osveženo pred

3 dni

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odbojka OTP Banka Branik GEN-I Sonce Calcit Volley 1 DOL

Sobota, 14. 2. 2026, 10.07

3 dni

1. DOL za ženske, 19. krog

Derbi v Novi Gorici, Mariborčanke gostijo Koprčanke

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gen-i Volley | Novogoričanke gostijo sosede z lestvice, Kamničanke. | Foto CEV

Novogoričanke gostijo sosede z lestvice, Kamničanke.

Foto: CEV

Branilke državnega naslova in sveže pokalne zmagovalke iz Maribora bodo zvečer novo zmago v državnem prvenstvu, v katerem vodijo, lovile na domačem terenu proti Koprčankam. Derbi kroga bo v Novi Gorici, kjer se bodo gostiteljice, ki zasedajo drugo mesto, pomerile s tretjimi Kamničankami. Radovljičanke gostujejo pri Šempetrankah, Ankarančanke pa pri formiskah.

Alpacem Kanal
Sportal Kanalci v derbiju kroga ugnali Calcit in se povzpeli na drugo mesto

1. DOL, ženske, 19. krog

Sobota, 14. februar

Lestvica:

Preberite še:

slovenska odbojkarska reprezentanca, Slovenija : Italija, Stožice
Sportal Slovenski odbojkarji začenjajo v Linjinu, v Ljubljani tudi Italija
Ziraat Bankkart : ACH Volley, Tine Urnaut
Sportal Ne želijo gledati na lestvico, osredotočajo se nase
ACH Volley
Sportal ACH Volley na Dolenjskem, v Kamnik prihajajo Mariborčani
odbojka OTP Banka Branik GEN-I Sonce Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.