Pogovoriti se moramo o vlakninah

V zadnjih letih smo skoraj obsesivno govorili o beljakovinah. Pa tudi o superživilih, antioksidantih, kolagenu, magneziju … Vlaknine pa so nekako tiho ostale ob strani, čeprav so eno redkih hranil, ki hkrati vplivajo na prebavo, presnovo, imunski sistem, raven sladkorja v krvi, občutek sitosti in celo na sestavo našega črevesnega mikrobioma. Zato je toliko bolj skrb vzbujajoče, da jih prebivalci razvitih dežel zahodnega sveta zaužijemo bistveno premalo.

Tiha prehranska kriza

Vlaknine niso spektakularne. Ne gradijo mišic kot beljakovine. Ne obljubljajo hitrega dviga energije. Ne prodajajo se kot čudežni praški oziroma kot nekaj, kar šele prihaja v modo. A vendar so vlaknine temeljno hranilo. Prehrana z nizkim vnosom vlaknin je povezana z večjim tveganjem za zaprtje in prebavne težave, nihanje krvnega sladkorja, povišan holesterol, presnovne motnje in kronična vnetja.

Gorivo za boljše počutje

Vlaknine so vrsta ogljikovih hidratov, ki jih najdemo v rastlinah. Poleg v polnozrnatih žitih jih najdemo tudi v zelenjavi, sadju, oreščkih, semenih, zeliščih, začimbah in stročnicah. Vlaknine se v črevesju za razliko od drugih ogljikovih hidratov ne razgradijo zlahka. Namesto tega potujejo v debelo črevo, kjer postanejo pomemben vir energije za črevesne mikroorganizme. Ko jih ti fermentirajo, nastajajo snovi, ki podpirajo črevesno sluznico, imunski sistem in presnovno ravnovesje. Vlaknine tako niso zgolj dodatek k prehrani, temveč eden njenih temeljnih zaščitnih dejavnikov.

Ne le količina, tudi raznolikost je pomembna

Znanstvene smernice priporočajo, da zaužijemo od 25 do 30 gramov vlaknin dnevno. Toda še bolj kot količina vlaknin je pomembna njihova raznolikost. Vlaknine namreč niso ena sama snov, temveč zelo raznolika skupina, ki se razlikuje po kemijski zgradbi, topnosti, dolžini verige in fermentabilnosti. Prav te lastnosti določajo, katere bakterije jih lahko presnavljajo in v katerem delu črevesja se ta presnova odvija. In raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki na teden zaužijejo okoli 30 različnih virov vlaknin, bolj raznolik in odporen črevesni mikrobiom, kar je povezano z boljšim delovanjem imunskega sistema.

Kako v jedilnik vključiti več prehranskih vlaknin?

Kot pri večini stvari v življenju je najboljše, kadar se stvari lotimo korak za korakom – ali v našem primeru obrok za obrokom.

Začnimo z zajtrkom. Nismo vsi največji ljubitelji žitnih kosmičev in muslijev, a to ni težava. Za začetek v jogurt dodajte majhno žličko ovsenih kosmičev ali skodelico zamrznjenih malin oz. borovnic. Kaj pa tradicionalno jabolko? Jabolko in rezina rženega kruha – naše babice so vedele.

Večerja pa bo bogatejša z vlakninami, že boste običajne testenine zamenjali s polnozrnatimi. Verjemite, hitro se boste privadili njihovemu okusu in zlepa več ne boste pogrešili starih belih testenin.

Skratka, možnosti je nešteto. Zdrava in z vlakninami bogata prehrana je okusna, pisana in raznolika. Težava je običajno v enolični prehrani.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.