Prometna nesreča: kaj storiti, da zaščitite sebe in svoje pravice?

Vsak dan se na slovenskih cestah zgodijo številne prometne nesreče . Statistika kaže, da se trčenja dogajajo povprečno vsakih nekaj ur. Vzroki so različni: neprilagojena hitrost, utrujenost, nepazljivost ali alkohol za volanom . Ker nas ob trčenju pogosto ohromita šok in zmeda, je ključno, da smo vnaprej oboroženi s pravim znanjem. Zbrali smo nekaj najpomembnejših informacij, ki vam bodo pomagale razumeti, kako pravilno in mirno ravnati v takšnih okoliščinah.

Mirnost je vaše najmočnejše orodje

Takoj po nesreči je najpomembnejše, da ohranite mirno kri. Najprej preverite zdravstveno stanje vseh udeležencev. Še preden izstopite iz vozila, si nadenite odsevni jopič, nato pa vklopite varnostne utripalke in postavite varnostni trikotnik. S tem boste preprečili morebitne dodatne nesreče. Če je kdo poškodovan, nemudoma pokličite 112, kjer bodo glede na resnost situacije na kraj napotili ustrezne službe.

Kdaj je klic policije zares obvezen?

Marsikdo ob trčenju v paniki takoj pokliče policijo, čeprav to ni vedno zakonsko zahtevano. Slovenska zakonodaja namreč prometne nesreče deli v štiri kategorije:

1. kategorija: Nesreče z izključno materialno škodo, kjer podvozje in motor vozila nista poškodovana. Klic policije ni obvezen – udeleženca si preprosto izmenjata podatke in izpolnita Evropsko poročilo o prometni nesreči .

Nesreče z izključno materialno škodo, kjer podvozje in motor vozila nista poškodovana. Klic policije ni obvezen – udeleženca si preprosto izmenjata podatke in izpolnita . 2. kategorija: Nesreče z vsaj eno lažje telesno poškodovano osebo.

Nesreče z vsaj eno lažje telesno poškodovano osebo. 3. kategorija: Nesreče, v katerih je vsaj ena oseba hudo poškodovana.

Nesreče, v katerih je vsaj ena oseba hudo poškodovana. 4. kategorija: Najtežje nesreče s smrtnim izidom (na kraju samem ali v 30 dneh po nesreči).

Pri nesrečah 2., 3. in 4. kategorije je obveščanje policije zakonsko obvezno. Pomembno je vedeti, da policijo lahko pokliče tudi priča nesreče, ki v njej ni bila neposredno udeležena.

Pomembno opozorilo: Če gre za nesrečo 1. kategorije (samo zvita pločevina), morate vozili čim prej umakniti s cestišča, sicer tvegate prejem globe v znesku 160 evrov. Pri težjih nesrečah s poškodovanimi pa velja ravno obratno – vozil in sledi ne premikajte, razen če rešujete življenja!

Foto: Sedem d.o.o.

Kaj pa če povzročitelj pobegne?

Pobeg s kraja nesreče je za marsikoga morda skušnjava, a zakon je pri tem neizprosen. Če voznik pobegne ob manjši materialni škodi, tvega globo 500 evrov. Če pa zapusti kraj nesreče s poškodovanimi, ga čaka 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk, kar samodejno pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Vseeno velja spodbudno dejstvo: policiji v kar 70 odstotkih primerov uspe identificirati povzročitelja. Da bi jim delo čim bolj olajšali, si ob pobegu poskusite čim natančneje zapomniti podatke o vozilu – predvsem registrsko tablico, znamko, barvo in tip vozila. Vsak detajl je lahko ključen! Če povzročitelja kljub vsemu ni mogoče izslediti, odškodninski zahtevek vložite pri Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ) ali pri svoji zavarovalnici.

Po nesreči: kaj pa zdaj?

Adrenalin in šok po nesreči hitro zamenjajo dvomi o odškodninah, prekrških in odgovornosti. Ker so pravni postopki pogosto zapleteni, je strokovna pomoč ključna. Ne dovolite, da bi si zaradi nepoznavanja zakonodaje po nesreči nakopali dodatne stroške ali izgubili pravice. Obrnite se na Pravnik na dlani in poskrbite, da bo vaš primer obravnavan strokovno, jasno in v vašo korist.

