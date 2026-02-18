Kamniški odbojkarji na vnaprej odigrani tekmi boljši od kranjskih

Calcit je upravičil vlogo favorita in na tekmi 21. kroga zabeležil 14. zmago v sezoni. S tem je začasno skočil na drugo mesto razpredelnice pred Alpacem Kanal (13-5). Na vrhu je še naprej neporažena zasedba ACH Volleyja (17-0).

Kamničani so bolje odprli dvoboj v Planini in sredi prvega niza vodili že z 18:12 ter nato še 21:15. Domači so resda ob koncu zapretili, a resneje gostov niso več mogli ogroziti. Drugi del je bil tesnejši. Domači so ohranjali stik vse do 17:18, nato pa so tri zaporedne točke gostov tehtnico prevesile na Calcitovo stran.

Tretji del se je začel podobno kot prvi. Kamničani so povedli z 9:5 in sprva zanesljivo ohranjali prednost. Domači so nato rezali v zaostanek, se približali na vsega točko (19:20), nato pa vendarle klonili, potem ko so varovanci Gregorja Rozmana zelo dobro odigrali končnico.

Za Calcit je Jurij Oman dosegel 18 točk, od tega tri z bloki, 13 točk je prispeval še Martin Valenčič. Pri domačih je deset točk dosegel Justin Dowdle.

V soboto bodo na sporedu redne tekme 18. kroga, in sicer Krka - Merkur Triglav Kranj, Panvita Pomgrad - ACH Volley, i-Vent Maribor - Alpacem Kanal ter Calcit Volley - Fužinar Ravne.

1. DOL, moški, vnaprej odigrana tekma 21. kroga Sreda, 18. februar

Lestvica: