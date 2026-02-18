Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
18. 2. 2026,
20.30

Calcit Volley

Sreda, 18. 2. 2026, 20.30

49 minut

1. DOL, moški, vnaprej odigrana tekma 21. kroga

Kamniški odbojkarji na vnaprej odigrani tekmi boljši od kranjskih

STA

Foto Jan Uršič

Foto: Jan Uršič

Odbojkarji Calcita Volleyja so na gostovanju s 3:0 (22, 20, 20) premagali ekipo Merkurja Triglava Kranja v okviru vnaprej odigrane tekme 21. kroga državnega prvenstva.

Calcit je upravičil vlogo favorita in na tekmi 21. kroga zabeležil 14. zmago v sezoni. S tem je začasno skočil na drugo mesto razpredelnice pred Alpacem Kanal (13-5). Na vrhu je še naprej neporažena zasedba ACH Volleyja (17-0).

Kamničani so bolje odprli dvoboj v Planini in sredi prvega niza vodili že z 18:12 ter nato še 21:15. Domači so resda ob koncu zapretili, a resneje gostov niso več mogli ogroziti. Drugi del je bil tesnejši. Domači so ohranjali stik vse do 17:18, nato pa so tri zaporedne točke gostov tehtnico prevesile na Calcitovo stran.

Tretji del se je začel podobno kot prvi. Kamničani so povedli z 9:5 in sprva zanesljivo ohranjali prednost. Domači so nato rezali v zaostanek, se približali na vsega točko (19:20), nato pa vendarle klonili, potem ko so varovanci Gregorja Rozmana zelo dobro odigrali končnico.

Za Calcit je Jurij Oman dosegel 18 točk, od tega tri z bloki, 13 točk je prispeval še Martin Valenčič. Pri domačih je deset točk dosegel Justin Dowdle.

V soboto bodo na sporedu redne tekme 18. kroga, in sicer Krka - Merkur Triglav Kranj, Panvita Pomgrad - ACH Volley, i-Vent Maribor - Alpacem Kanal ter Calcit Volley - Fužinar Ravne.

1. DOL, moški, vnaprej odigrana tekma 21. kroga

Sreda, 18. februar

Lestvica:

Calcit Volley
