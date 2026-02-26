Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

26. 2. 2026,
9.09

Je to znak, da se bo kmalu začelo? CIA je iranskemu prebivalstvu poslala sporočilo.

ZDA v bližini Irana pospešeno kopičijo vojaške sile.

ZDA v bližini Irana pospešeno kopičijo vojaške sile.

V času zaostrenih napetosti med Washingtonom in Teheranom zaradi iranskega jedrskega programa je ameriška obveščevalna agencija (CIA) na družbenih omrežjih v perzijščini objavila navodila za iranske državljane, ki želijo na varen način stopiti v stik z njimi.

Ameriški predsednik Donald Trump že dlje časa grozi in namiguje na možnost vojaškega posredovanja, če pogajanja s Teheranom o iranskem jedrskem programu ne bodo prinesla želenega dogovora. Trump je dejal, da Islamski republiki ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja, Iran pa je označil za največjega svetovnega sponzorja terorizma. Prav danes se bodo v Ženevi nadaljevali pogovori med ZDA in Iranom o sklenitvi morebitnega jedrskega sporazuma. 

V času zaostrenih napetosti je ameriška obveščevalna služba (CIA) na družbenih omrežjih X, Instagram, Facebook, Telegram in YouTube objavila sporočilo, namenjeno državljanom Irana, s podrobnimi navodili, kako se izogniti nadzoru njihovih oblasti. 

V sporočilu, zapisanem v perzijščini, državljanom svetujejo, naj ne uporabljajo službenih računalnikov ali osebnih mobilnih telefonov, naj si po možnosti priskrbijo novo napravo za enkratno uporabo in naj za prikrivanje identitete in lokacije uporabljajo zanesljivo virtualno zasebno omrežje.

"Pozdravljeni. Centralna obveščevalna agencija (CIA) sliši vaš glas in vam želi pomagati. Spodaj so potrebna navodila, kako virtualno varno stopiti v stik z nami," so zapisali v objavi. 

Gre za nadaljevanje kampanje CIE, ki si prizadeva javnosti predstaviti priložnosti za sodelovanje in pridobivanje informacij. V zadnjih letih so jo usmerili ne le proti Iranu, temveč tudi proti Kitajski, Rusiji in Severni Koreji, torej državam, ki jih Washington ima za varnostni izziv.

