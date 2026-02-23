ACH Volley zanesljiv tudi na derbiju v Kamniku

Danes sta Calcit Volley in ACH Volley vnaprej odigrala tekmo 20. kroga 1. DOL, zmage na derbiju najboljših ekip v državi pa so se veselili Ljubljančani s 3:0 (17, 17, 20). ACH ima zdaj na računu že 19 zmag, na lestvici pa 12 točk prednosti pred Kamničani. Preostale tekme 20. kroga bodo odigrane v soboto, 28. februarja, še pred tem, v sredo, 25. februarja pa bodo na sporedu tekme rednega, 19. kroga državnega prvenstva.

Kamničani so pred odhodom na turnir v Dubaj v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga rednega dela državnega prvenstva gostili aktualne državne prvake, ki so v letošnji sezoni dobili vse tri medsebojne tekme, dve v prvenstvu in eno v četrtfinalu pokala.

V prvem nizu so domači odbojkarji korak z gosti iz Ljubljane držali le do pete točke. Gostje so do prve večje prednosti prišli z napadom Tineta Urnauta (10:7), odločilno razliko pa so si priigrali s servisi Urnauta za 20:14.

Z napadom Jurija Omana so domači odbojkarji v začetku drugega niza prišli do svojega prvega vodstva na tekmi (5:4), vodstvo pa so imeli tudi pri 14:13. ACH Volley je nato pobegnil za tri točke (17:14), niz pa je podobno kot prvega zaključil po seriji napak domačih.

Najvišjo prednost na tekmi so imeli domači na začetku tretjega niza, ko so povedli s 3:0. A njihovo veselje je trajalo le do šeste točke, ko je Štern izid izenačil, z dvema zaporednima točkama Alena Pajenka pa je ACH Volley povedel z 8:6. Kamničani so še prišli na točko zaostanka, zadnjič pri 14:15, v zaključku niza pa so gostje znova uveljavili izkušnje in kakovost ter zanesljivo vpisali 19. zmago v prvenstvu.

* Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja: "Nocoj je ACH Volley pokazal, kako se igra odbojka. Da bi jim bili konkurenčni, smo preslabo servirali, tudi v obrambi pa je bilo nekaj situacij, ko bi morali reagirati bolje. Če takšnih žog ne izkoristiš, če ne serviraš na precej višji ravni, je ACH Volley nemogoče premagati."

* Igor Kolaković, trener ACH Volleyja: "Ker smo vedeli, da ima Calcit Volley zelo kakovostno ekipo in je lahko nevaren, smo predvsem v prvih dveh nizih igrali zbrano in na visoko ravni. V tretjem nam je zbranost malce popustila, kar so domačini, ki sicer niso igrali, kot znajo, izkoristili. V vsakem primeru je bil to za nas dober test pred nadaljevanjem evropskim tekem."

1. DOL, vnaprej odigrana tekma 20. kroga:

Ponedeljek, 23. februar

Lestvica