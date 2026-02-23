Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal, STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
22.00

1. DOL, moški, vnaprej odigrana tekma 20. kroga

ACH Volley zanesljiv tudi na derbiju v Kamniku

ACH Volley | Foto ACH Volley Ljubljana

Foto: ACH Volley Ljubljana

Danes sta Calcit Volley in ACH Volley vnaprej odigrala tekmo 20. kroga 1. DOL, zmage na derbiju najboljših ekip v državi pa so se veselili Ljubljančani s 3:0 (17, 17, 20). ACH ima zdaj na računu že 19 zmag, na lestvici pa 12 točk prednosti pred Kamničani. Preostale tekme 20. kroga bodo odigrane v soboto, 28. februarja, še pred tem, v sredo, 25. februarja pa bodo na sporedu tekme rednega, 19. kroga državnega prvenstva.

ACH Volley
Sportal ACH Volley brez nosilcev igre oddal niz, Mariborčani po petih setih strli Kanalce

Kamničani so pred odhodom na turnir v Dubaj v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga rednega dela državnega prvenstva gostili aktualne državne prvake, ki so v letošnji sezoni dobili vse tri medsebojne tekme, dve v prvenstvu in eno v četrtfinalu pokala.

V prvem nizu so domači odbojkarji korak z gosti iz Ljubljane držali le do pete točke. Gostje so do prve večje prednosti prišli z napadom Tineta Urnauta (10:7), odločilno razliko pa so si priigrali s servisi Urnauta za 20:14.

Z napadom Jurija Omana so domači odbojkarji v začetku drugega niza prišli do svojega prvega vodstva na tekmi (5:4), vodstvo pa so imeli tudi pri 14:13. ACH Volley je nato pobegnil za tri točke (17:14), niz pa je podobno kot prvega zaključil po seriji napak domačih.

Najvišjo prednost na tekmi so imeli domači na začetku tretjega niza, ko so povedli s 3:0. A njihovo veselje je trajalo le do šeste točke, ko je Štern izid izenačil, z dvema zaporednima točkama Alena Pajenka pa je ACH Volley povedel z 8:6. Kamničani so še prišli na točko zaostanka, zadnjič pri 14:15, v zaključku niza pa so gostje znova uveljavili izkušnje in kakovost ter zanesljivo vpisali 19. zmago v prvenstvu.

* Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja: "Nocoj je ACH Volley pokazal, kako se igra odbojka. Da bi jim bili konkurenčni, smo preslabo servirali, tudi v obrambi pa je bilo nekaj situacij, ko bi morali reagirati bolje. Če takšnih žog ne izkoristiš, če ne serviraš na precej višji ravni, je ACH Volley nemogoče premagati."

* Igor Kolaković, trener ACH Volleyja: "Ker smo vedeli, da ima Calcit Volley zelo kakovostno ekipo in je lahko nevaren, smo predvsem v prvih dveh nizih igrali zbrano in na visoko ravni. V tretjem nam je zbranost malce popustila, kar so domačini, ki sicer niso igrali, kot znajo, izkoristili. V vsakem primeru je bil to za nas dober test pred nadaljevanjem evropskim tekem."

1. DOL, vnaprej odigrana tekma 20. kroga:

Ponedeljek, 23. februar

Lestvica 

odbojka Calcit Volley ACH Volley 1 DOL
