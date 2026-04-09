V živo: Roglič z glavnino počasi topi prednost ubežnika McNultyja

Po tretji etapi, v kateri je iz ubežne skupine slavil Axel Laurence, dirko pa je po padcu zapustil tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago Isaac del Toro, so kolesarji na dirki po Baskiji na še eni zahtevni etapi. Odpeljali bodo sedem kategoriziranih vzponov in zahteven zaključek. Etapa se je začela ob 13.19, najboljše pa v cilju pričakujemo po 17. uri.

Še 46 km: Prednost McNultyja se je nekoliko zmanjšala, na minuto in pol pred zasledovalci in na tri minuti 15 sekund pred glavnino. McNulty je v svoji karieri že sedemkrat dobil etapo po samostojnem begu.



Še 62 km: McNulty je tudi prek petega kategoriziranega vzpona. Je dve minuti in 15 sekund pred zasledovalci ter že več kot štiri minute pred glavnino. Je pa zdaj zamenjal kolo.



Še 68 km: Kolesarji so peljali mimo Bilbaa, McNulty ima zdaj že minuto in 35 sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, glavnina pa zaostaja tri minute in pol.



Še 90 km: McNulty, ki ni zmagal že 207 dni, ima 49 sekund prednosti pred prvo zasledovalno skupino, v kateri je 33 kolesarjev, med njimi tudi Gal Glivar. Glavnina zaostaja že dve minuti. Štiri od sedmih kategoriziranih vzponov so že za kolesarji.



Še 107 km: Brandon McNulty si je privozil nekaj sekund prednosti pred prvim delom glavnine, ki se je že nekaj kilometrov nazaj razbila na dva dela.



Še 117 km: Padel je Juan Ayuso in tudi odstopil. Predčasno je etapo in dirko končal tudi Sergio Higuita.

Četrta etapa dirke po Baskiji se bo začela in končala v Galdakau. Kolesarje čaka dobrih 167 kilometrov in več kot tri tisoč višinskih metrov. Ključen bo predvsem zadnji del trase – zadnjih 70 kilometrov bo potekalo po dolgem lokalnem krogu, ki vključuje vzpon na Elorritxueto (7,9 km s povprečnim naklonom 4,3 odstotka), isti vzpon z druge strani (4,3 km pri 8,3 odstotka) ter Legino (3,2 km pri osem odstotkov), katere vrh leži devet kilometrov pred ciljem.

Profil 4. etape Dirke po Baskiji:

Zaključek etape sledi na začetnih odsekih vzpona na Elorritxueto, kjer bo odločitev o etapnem zmagovalcu – če ne že prej – skoraj zagotovo padla na zadnjem kilometru s 7,5-odstotnim naklonom.

Med favoriti znova tudi Roglič

Glavni favorit za etapno zmago ostaja vodilni v skupnem seštevku, komaj 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki na dirki navdušuje. Veliko prednost si je ustvaril že na uvodnem kronometru, nato pa jo še povečal z zmago v zahtevni gorski etapi drugi tekmovalni dan. Bo danes priča hat-tricku ali se bo v boj za etapno zmago vmešal kdo od tekmecev?

Najbližje mu je Primož Roglič (Red-Bull - BORA - handgrohe), ki na drugem mestu zaostaja skoraj dve minuti. Roglič bo danes znova nastopil v svojem običajnem dresu, potem ko je včeraj namesto Seixasa vozil v zeleni majici najboljšega po točkah. V tej razvrstitvi je zdaj zdrsnil na tretje mesto, medtem ko je na drugo napredoval včerajšnji zmagovalec Laurence.

V ožji krog favoritov za današnjo etapo sodijo tudi Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Belgijec Cian Uijtdebroeks (Movistar), domačin Ion Izagirre (Cofidis) in Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz. Presenetiti bi lahko poskušal tudi Španec Juan Ayuso, ki na tej dirki še ni pokazal tega, kar običajno zna.