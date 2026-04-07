Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. T. K., S. K.

Torek,
7. 4. 2026,
17.52

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,29

Natisni članek

Dirka po Baskiji, 2. etapa: Pamplona–Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

Čudežni Francoz še povečal prednost, Roglič na stopničkah

Primož Roglič | Primož Roglič je zasedel tretje mesto v drugi etapi Dirke po Baskiji. | Foto Guliverimage

Primož Roglič je zasedel tretje mesto v drugi etapi Dirke po Baskiji.

Foto: Guliverimage

Po eksplozivnem uvodu v letošnjo Dirko po Baskiji, kjer je šele 19-letni Paul Seixas na razmeroma kratkem (13,8 kilometrskem) kronometru prepričljivo ugnal vso konkurenco, se je francoski supertalent izkazal še na prvem resnem izzivu v gorah. Mladi član ekipe Decathlon AG2R La Mondiale si je zmagal na razgibani baskovski trasi med Pamplono in Mendukilom. V cilj je prišel 1:25 pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl - Trek) in slovenskim asom Primožem Rogličem (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Primož Roglič Dirka po Baskiji 1. etapa
Sportal Izvenserijska predstava 19-letnega Francoza, ki je ugnal Rogliča in ostale favorite

Druga etapa 65. izvedbe Dirke po Baskiji je postregla s 164 kilometri zahtevnega dirkanja in kar 3.300 višinskimi metri, kar pomeni, da so bile noge favoritov danes že postavljene na preizkušnjo.

Paul Seixas je pokazal, da je v izjemni formi, bežal je zadnjih 26 kilometrov, potem ko je uspešno napadel prav na vzponu na najvišji vrh današnje trase San Miguel de Aralar. Hitro si je privozil minuto prednosti pred zasledovalno skupi, v kateri je bil tudi Roglič, v cilj pa je prišel z minuto in 25 sekundami prednosti pred Skjelmosejem in Rogličem.

Tako je francoski najstnik še povečal prednost v skupnem seštevku dirke. Roglič je zdaj drugi v skupnem seštevku, za Seixasom zaostaja 1:59. Tretji je Rogličev kolega pri Red Bull - BORI - hansgrohe Florian Lipowitz z 2:08 zaostanka za vodilnim Francozom.

V sredo bo na vrsti tretja etapa v okolici Basaurija, dolga 152 kilometrov.

Dirka po Baskiji, izidi 2. etape:

1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4;11:48
2. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek)    + 1:25
3. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA – hansgrohe)
4. Cian Uijtdebroeks (Bel/Movistar)       
5. Ben Tulett (VBr/Team Visma | Lease a Bike)   
6. Alex Baudin (Fra/EF Education – EasyPost)     
7. Ion Izaggire (Špa/Cofidis)       
8. Florian Lipowitz (Nem/Bull - BORA – hansgrohe) vsi isti čas
9. Clement Champoussin (Fra/XDS Astana) 1:31
10. Harold Tejada (Kol/XDS Astana)  1:43

Skupni vrstni red:

1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4;28:47
2. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA – hansgrohe) + 1:59
3. Florian Lipowitz (Nem/Bull - BORA – hansgrohe) 2:08
4. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:14
5. Ben Tulett (VBr/Team Visma | Lease a Bike) 2:27        
6. Alex Baudin (Fra/EF Education – EasyPost) 2:31           
7. Ion Izaggire (Špa/Cofidis) 2:36             
8. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates – XRG) 2:44
9. Harold Tejada (Kol/XDS Astana)  2:48
10. Cian Uijtdebroeks (Bel/Movistar) 3:01
…           

Profil 2. etape Dirke po Baskiji:

Dirka po Baskiji, 2. etapa | Foto:

Pred etapo 

Ritem bo hiter že od samega začetka, saj kolesarje takoj po startu čaka klanec na Etxauri, dolg 6,6 kilometra, s povprečnim naklonom 6,6 odstotka. Po nekaj krajših in nekategoriziranih vzponih se bo dirka razvijala proti sredini trase, kjer bosta sledila še vzpona na Zuarrarate in Aldatz, a prava selekcija se bo najverjetneje začela na slovitem vzponu San Miguel de Aralar, ki s svojimi 9,5 kilometra in skoraj osemodstotnim povprečnim naklonom prihaja približno 20 kilometrov pred ciljem. Tudi zaključek etape ne bo prizanesel utrujenim nogam, saj bodo morali kolesarji zmago iskati na še štirih kilometrih strmega vzpona do cilja pri jamah Mendukilo.

aralar | Foto:

V skupnem seštevku ima trenutno najboljše izhodišče 19-letni francoski fenomen Paul Seixas, ki ima 23 sekund prednosti pred rojakom Kevinom Vauquelinom (INEOS Grenadiers), še štiri sekunde več zaostaja Avstrijec Felix Großschartner (UAE Emirates), tik za njim pa je na četrtem mestu Primož Roglič, ki po prvi etapi zaostaja 28 sekund.

Vtis s prvega dne bosta skušala popraviti dva izmed glavnih favoritov za skupno zmago, Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) in Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates), ki sta v prvi etapi izgubila precej časa in zdaj zaostajata 51 sekund oz. minuto in 16 sekund.

Vodilni Paul Seixas bo danes vozil v rumeni majici. Foto: Guliverimage

V ospredju bo tudi ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki ima poleg Rogliča v igri še Floriana Lipowitza, ta po prvi etapi zaostaja 33 sekund in predstavlja dodatno taktično orožje.

Etapa tako odpira številna vprašanja, predvsem pa eno ključno: ali bodo izkušeni favoriti že danes vrnili udarec in izničili prednost mladega Francoza, ali pa bo Seixas nadaljeval svojo sanjsko zgodbo in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku.

Etapa se bo začela ob 13.22, najboljši pa naj bi ciljno črto prečkali nekaj po 17. uri.

Vrstni red po 1. etapi Dirke po Baskiji:

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
