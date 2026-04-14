Nogometaš Villarreala Thomas Partey je na sodišču zanikal nove obtožbe o spolnem napadu, ki ga bremenijo dveh posilstev ženske leta 2020 v Londonu.

32-letni ganski nogometaš Thomas Partey, nekdanji član Arsenala, se je znova znašel na sodišču, saj ga nove obtožbe bremenijo, da je leta 2020 v Londonu dvakrat posilil žensko. Partey je v Angliji zanikal obtožbe o domnevnem posilstvu iz tega leta.

Ganec je bil v preteklosti že obtožen petih posilstev, do katerih naj bi v Londonu prišlo v letih 2021 in 2022. Lani je na sodišču v Londonu dobil pogojno kazen, a so ga izpustili na prostost.

Partey je med letoma 2020 in 2025 igral za Arsenal, trenutno pa je član Villarreala.