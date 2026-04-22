Na letošnjem vzdržljivostnem pohodu Po medvedovih stopinjah na Kočevskem je v cilj prišlo kar 2.771 pohodnikov. Za razliko od lani jim je bilo naklonjeno vreme, prvič pa se je zgodilo, da je nekaj udeležencev videlo tudi medvede.

Lani dež in blato, letos krasen pomladni sončen dan. Foto: Matej Podgoršek Tisti, ki smo se lani na pohodu Po medvedovih stopinjah mučili v blatu in dežju, smo to soboto s kar nekaj zavidanja spremljali posnetke z letošnjega najtežjega vzdržljivostnega pohoda v Sloveniji. Bilo je sončno, suho, kočevski gozdovi pa v lepih spomladanskih zelenih barvah. "Pozitivna energija, dobra volja, pogum in ponos," so zapisali organizatorji. "Še narava nas je pocrkljala s sončnim vremenom in ponovno smo pokazali, da v objemu narave človek najde svojo pravo moč."

Zdaj so organizatorji objavili statistiko letošnjega pohoda v osrčje Kočevskega roga. Prijavljenih je bilo 2.995 pohodnic in pohodnikov. Na pot se jih je podalo 2.847, od tega 1.069 na daljši krog in 1.873 na krajši. V cilj je prišlo 1.009 udeležencev na daljši in 1.762 na krajši trasi, torej skupno kar 2.771. Res izjemna številka. Neverjetno, da jih je odstopilo tako malo – pa se je gotovo skoraj vsak soočal z žulji, bolečinami v nogah in utrujenostjo. Za primerjavo: lani so bili prijavljeni 3.003 ljudje, a jih je zaradi zelo slabega vremena na dogodek prišlo 2.347, v cilj pa 1.880.

Prvič srečanje z medvedi

Še nekaj zanimivosti o letošnjih udeležencih. Hodili so tako mladi kot stari. Najmlajši, ki je prehodil celotno pot, ima 12 let, najstarejši pa 74. Na pohod so prišli tudi tujci, iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Francije, Švedske, Finske, Nemčije in Poljske. Prvič v zgodovini pohoda pa se je zgodilo, da je nekaj pohodnikov videlo tudi medvede! Ti se ljudem raje umaknejo, zato je ob taki množici skoraj nemogoče, da bi jih srečali. A se je na vrhu Roga letos vendarle zgodilo: ob poti se je sprehajala medvedka z mladičema. Pohodniki so se jim umaknili in vse se je končalo srečno. Nekateri so globoko v kočevskem gozdu opazili tudi divje svinje, ki so lahko za pohodnike precej nevarnejše od medveda.

Pohodnike po Roški pešpoti vodijo oznake v obliki medvedjih šap. Trasa se vije skozi zapuščene vasi nekdanjih Kočevarjev na vrh Roga, do obrobja Rajhenavskega pragozda in mimo Prelesnikove koliševke. Na trasi so kontrolne točke, na katerih pohodniki žigosajo kontrolne kartone. Daljši krog je dolg 64 kilometrov z 2.300 metri višinske razlike, krajši pa 36 kilometrov. Vmes so tudi vodne postaje in dve večji za okrepčilo z malico. Letošnji pohod Po medvedovih stopinjah je bil že 12., prijave na dogodek se v zadnjih letih zapolnijo v nekaj urah. Če se ga boste torej želeli udeležiti prihodnje leto, bodite pozorni na začetku februarja, ko nekaj dni prej na družabnih omrežjih objavijo dan prijave.