Tiger skočil med občinstvo: "Spoštovani obiskovalci, ostanite mirni, sicer bo še slabše" #video

Ruske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, potem ko je tiger skočil med prestrašene gledalce v cirkusu v Rostovu na Donu v južni Rusiji.

Incident se je zgodil med predstavo. V areni so bili trije tigri in dva trenerja, kažejo posnetki, ki so jih objavili lokalni mediji. Naenkrat je zaščitna pregrada med občinstvom in živalmi počila, eden od tigrov pa je skočil med občinstvo.

Na posnetku je videti tigra, ki se sprehaja med vrstami sedežev. Nekateri ljudje so začeli v paniki bežati. Trener je poskušal tigra usmeriti proti izhodu.

Nihče ni bil poškodovan

"Spoštovani obiskovalci, prosim, ostanite mirni, sicer boste položaj poslabšali," je bilo slišati iz cirkuškega zvočnika. Trenerjem je na koncu tigra vendarle uspelo usmeriti v varnostno transportno kletko. Po navedbah lokalnih oblasti ni bil poškodovan noben gledalec.

Preiskovalni organi v Rostovski regiji so sporočili, da so zaradi kršitve varnostnih standardov uvedli kazenski postopek. Prekršek se kaznuje z globo, prisilnim delom, omejitvijo prostosti ali zaporno kaznijo do dveh let.

Na spletni strani cirkusa je navedeno, da je bil na sporedu program, ki je vključeval točko Predator Attraction, ki jo vodita Viktorija in Vitalij Dovgaljuk, v njej pa nastopijo trije tigri in levinja.