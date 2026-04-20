Ko izbira ni več kompromis: tuna, ki združuje kakovost in ceno

V času, ko je izbire na prodajnih policah več kot kadarkoli prej, odločitev pogosto ni preprosta, obenem pa postaja prava vrednost izdelka vse manj očitna. Cena ni vedno merilo kakovosti, zato vse več potrošnikov išče preverjene alternative. V HOFERju odgovarjajo z lastnimi blagovnimi znamkami, ki obljubljajo premišljeno ravnovesje med kakovostjo in ceno - tudi pri morskih izdelkih.

Pri pripravi hitrih, a hranljivih obrokov ima izbira kakovostne tune pomembno vlogo. Tuna velja za eno najbolj priljubljenih rib na svetu, v prvi vrsti zaradi okusa, vsestranske uporabe ter bogate vsebnosti beljakovin in omega-3 maščobnih kislin. Odlično se poda v sendviče, solate ali tople jedi, zato je stalnica v številnih kuhinjah.

Ko stojimo pred polico s tuno, je izbira pogosto stvar rutine ali cene. Redkeje pa se vprašamo, kaj pravzaprav kupujemo.

V segmentu, kjer kupci pogosto sklepamo kompromise, je ena izmed najboljših izbir HOFER tunina ALMARE, ki je na testu Zveze potrošnikov Slovenije prejela najvišjo oceno in tako dokazuje, da je mogoče združiti odličen okus, trajnost in dostopno ceno.

Ni vsaka tuna enaka

Razlika se začne že pri osnovi, pri vrsti ribe. Medtem ko številni izdelki na trgu uporabljajo različne vrste tune, se pri HOFERju za znamko ALMARE odločajo izključno za črtastega tuna.

Zakaj to sploh šteje? Črtasti tun ima čvrstejše meso, zato je še posebej primeren za konzerviranje, hkrati pa velja za trajnostnejšo izbiro. Njegova populacija se namreč obnavlja hitreje kot pri nekaterih drugih vrstah, na primer rumenoplavuti tuni.

Rezultat je tuna, ki ne prepriča le z okusom, temveč tudi z razmerjem med kakovostjo in ceno. Prav to potrjuje tudi najvišja ocena Zveze potrošnikov Slovenije, ki ALMARE uvršča med najboljše izbire na trgu.

Dobro za oceane. Okusno za vas. Vsi HOFERjevi morski izdelki lastnih znamk nosijo oznako Check Your Product, ki kupcem omogoča preprost vpogled v Foto: Hofer izvor in ribolovno območje izbranega morskega proizvoda. Tako lahko hitro preverite, od kod prihaja riba na vašem krožniku in kako je bila ulovljena. Trajnost ribiških virov dodatno potrjuje tudi certifikat MSC, ki zagotavlja, da so ribe ulovljene na način, ki ne ogroža populacij in ohranja pestrost morskih voda. To ni več le dodana vrednost, ampak vse pomembnejši del odločitve pri nakupu. Kupci danes ne iščejo le dobrega okusa, temveč tudi odgovoren izvor - in prav tu izdelki, kot je ALMARE, združujejo oboje.

Zakaj so HOFERjeve znamke ugodnejše?

V HOFERju se v veliki meri osredotočajo na izdelke lastnih blagovnih znamk, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov redne ponudbe. Prav to jim omogoča, da imajo ves čas nadzor: tako nad stroški kot nad kakovostjo, ki pogosto presega zakonska določila ali uveljavljene standarde.

Z razvojem lastnih blagovnih znamk načrtujejo in nadzorujejo celoten proces: od izbire surovin in receptur do embalaže in distribucije. Rezultat je izdelek, ki ponuja preverjeno kakovost po nižji ceni.

Pomembno vlogo igra tudi njihov poslovni model. Z optimizirano logistiko, nižjimi stroški skladiščenja, premišljeno ponudbo ter brez dragih programov zvestobe in kompleksnih akcij lahko stroške dodatno znižujejo. Prihranki pa se neposredno odražajo v cenah na policah.

V praksi to pomeni, da kupci ne lovijo kratkotrajnih popustov, ampak imajo dostop do stabilno nizkih cen vsak dan. Prav to je tudi bistvo: dobra izbira ni nujno dražja, če je za njo premišljen sistem.