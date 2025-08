Postopek zaradi petih posilstev in enega spolnega napada na tri ženske, ki so se domnevno zgodili v letih 2021 in 2022, še ni končan, nadaljeval se bo s civilnim sojenjem v začetku septembra.

"Obtožbe so rezultat preiskave, ki se je začela februarja 2022 po prvi prijavi posilstva," je o vzroku za kazenski pregon pred časom zapisala metropolitanska policija.

Partey, ki je pred tem zanikal obtožbe, med zaslišanjem ni dal nobenih izjav. Pod preiskavo je bil že dve leti in pol. Vendar so obtožbe postale javne šele 4. julija, štiri dni po izteku njegove pogodbe z Arsenalom.

Foto: Reuters

Med pogoji, ki mu jih je naložilo sodišče, je Parteyju prepovedan kakršen koli neposreden ali posreden stik s tožnicami. Primer je bil zdaj predan kronskemu sodišču v obravnavo. Partey mora tudi policijo obvestiti tudi o vsakem mednarodnem potovanju 24 ur vnaprej.

Dvaintridesetletnega ganskega reprezentanta, ki naj bi se pridružil ekipi Villarreal iz španske lige kot prosti igralec, je v Arsenal prišel leta 2020 iz Atletica Madrida v prestopu za 50 milijonov evrov. Njegova selitev v Villarreal je odvisna od izida njegovega sodnega postopka. Vendar pa je znaten del navijačev kluba na družbenih omrežjih izrazil ostro nasprotovanje njegovemu morebitnemu podpisu pogodbe.

Je klub sledil pravilnim postopkom? Arteta: "Da."

Ko so trenerja Arsenala Mikela Arteto vprašali, ali so bile obtožbe in potekajoča policijska preiskava del podlage za odločitev, da Parteyu ne ponudijo nove pogodbe, je ta odvrnil: "Klub je bil v svoji izjavi zelo jasen. Obstaja veliko pravnih zadev, ki so zelo zapletene, zato o njih ne morem govoriti." Na vprašanje, ali je prepričan, da je klub sledil pravilnim postopkom, pa je pripomnil: "Stoodstotno da."