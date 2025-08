Pirc Musar o obrambnih naložbah: Pomembno je vzpostaviti učinkovit sistem nadzora

Predsednica republike Nataša Pirc Musar meni, da je pri oblikovanju rešitev upravljanja državnih obrambnih naložb posebej pomembno vzpostaviti učinkovit sistem nadzora, ki bo zagotovil transparentnost postopkov, so sporočili iz njenega urada. Predsednica sicer s predvideno ustanovitvijo novega obrambnega holdinga ni podrobneje seznanjena, so dodali.

Prav tako sta po navedbah urada strategija in načrtovanje politike razvoja obrambne industrije v pristojnosti vlade.

Predsednica pa poudarja, da je pri upravljanju razvoja obrambne industrije ter porabe obrambnih izdatkov treba nujno upoštevati načela korporativnega upravljanja in učinkovitega ter preglednega poslovanja in nadzora, torej nepristranskost, transparentnost, ekonomičnost, odgovornost, integriteta, poročanje, sistem kontrol in nadzora ter predvidljivost, so še zapisali v njenem uradu.

Družba bo v stoodstotni lasti države

Vlada je 23. julija sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije. Predvideva ustanovitev družbe (holdinga) z dejavnostjo vlaganja v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam in razvoju obrambne industrije, krepitve varnosti in povečevanja odpornosti. Nadzorni svet SDH je nato 28. julija podal soglasje k pridobitvi kapitalske naložbe v obliki ustanovitve nove družbe, ki bo v skladu z načrti vlade vlagala v projekte in podjetja s področja obrambne industrije. Družba z omejeno odgovornostjo bo v stoodstotni lasti države, so sporočili iz SDH.

Vodstvo ministrstva za obrambo in Slovenske vojske je sicer danes predstavilo strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze ter informacijo o implementaciji resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 na področju obrambnih izdatkov.