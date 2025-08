Znano je, kdo bo pripravil dokumentacijo za dvotirnost drugega tira

Projektno in okoljsko dokumentacijo za vzporedni levi tir drugega tira med Divačo in Koprom bo za dobrih 29 milijonov evrov z DDV pripravil konzorcij družb Elea, IRGO Consulting in SŽ-Projektivno podjetje, so sporočili iz podjetja 2TDK. Dvotirnost nove proge med Koprom in Divačo naj bi po napovedih vzpostavili v letu 2030.

Družba 2TDK je razpis za izdelavo dokumentacije objavila junija, pravočasno pa je prejela eno ponudbo. Kot so danes sporočili iz projektnega podjetja, so jo družba Elea kot vodilni partner ter IRGO Consulting in SŽ-Projektivno podjetje kot partnerja oddali v višini 23,8 milijona evrov brez DDV oziroma 29,04 milijona evrov z DDV.

Ponudba je dopustna in popolna, izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje ter ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, so zapisali v 2TDK.

Izdelava dokumentacije v dveh fazah

Predmet javnega naročila je izdelava projektne in okoljske dokumentacije v dveh fazah. Prva med drugim obsega pripravo dokumentacije, potrebne za pridobivanje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, in pripravo projekta za izvedbo.

Izbrani izvajalec bo moral tudi pregledati, posodobiti ter uskladiti tehnične specifikacije za gradnjo z obstoječim desnim tirom, ki je trenutno v gradnji.

Druga faza zajema aktivnosti v času izvajanja del. Gre za projektantski nadzor v celotnem času gradnje, morebitne dopolnitve BIM-modela projektne dokumentacije, izdelavo BIM-modela izvedenih del z vsemi pripadajočimi dokumenti ter pripravo enotnega načrta zaščite in reševanja, so pojasnili na 2TDK.

Vzporedni levi tir ob nastajajoči novi progi med Divačo in Koprom naj bi bil po napovedih pristojnih zgrajen do leta 2030. V ta namen je DZ lani jeseni sprejel tudi novelo zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.

"Cilj ostaja jasen – zagon drugega tira v letu 2026"

Ocenjena vrednost gradnje vzporednega tira je nekaj več kot 400 milijonov evrov z davkom, kar je precej manj od nekaj več kot milijarde evrov, kolikor je skupna investicijska vrednost ureditve izhodiščne nove enotirne proge. Ta namreč vključuje zahtevno gradnjo vseh objektov, kot so predori, vkopi in viadukti, ki jih za vzporedni levi tir ne bo treba več graditi, saj bo drugi tir pripravljen na dvotirnost.

Konec julija so iz 2TDK sporočili, da so na odseku med Črnim Kalom in Koprom končali glavna gradbena dela, zdaj pospešeno nadaljujejo železniška, ki zajemajo polaganje tirnic in ureditev spremljajoče infrastrukture. "Cilj ostaja jasen – zagon drugega tira v letu 2026, kot je bilo prvotno načrtovano," je dejal generalni direktor 2TDK Matej Oset.

Ko bo zgrajen še levi tir nove železniške povezave, bodo obstoječo zastarelo staro progo Koper–Divača predvidoma preoblikovali v kolesarsko povezavo.