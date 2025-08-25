Rok za izgradnjo drugega tira se zamika za pol leta

Rok za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper se po poročanju portala Forbes zamika za pol leta. Tako izhaja iz aneksa, ki ga je julija z izvajalci tretjega sklopa del na drugem tiru sklenila družba 2TDK, piše portal, ki kot novi rok za dokončanje del navaja september 2026.

Aneks ureja sočasno izvajanje del različnih sklopov in določa nove roke, do katerih morajo izvajalci tretjega sklopa (ta zajema izvedbo tirov in tirnih naprav, voznega omrežja, telekomunikacijskih naprav, video in varnostnega sistema, vgradnjo strojne in elektro opreme, napajanja idr.) imeti na voljo dostop do posameznih odsekov proge, kar jim omogoča začetek del. V osnovni pogodbi določeni roki namreč zaradi zamika na prvem in drugem sklopu del niso bili doseženi.

Po prvotni pogodbi bi morali imeti izvajalci tretjega sklopa del dostop do delovišča v prvem predoru že konec letošnjega marca, aneks pa predvideva, da bo delovišče dostopno v avgustu oziroma en del še pozneje.

Posledično aneks predvideva tudi poznejši zaključek del tretjega sklopa. Prvotna pogodba z izvajalci je določala, da se morajo vsa dela po pogodbi končati do konca tega leta, z aneksom pa se rok za dokončanje del premika na 5. september 2026.

"Sprememba je predvsem posledica potrebnega časa za izvedbo dodatnih premostitvenih objektov prek kraških pojavov v predorih Lokev (T1) in Beka (T2) ter izvedbe sanacije plazovitega območja v dolini Glinščice," so za Forbes pojasnili v 2TDK.

2TDK: To ne pomeni, da bi se gradnja celotnega projekta zamaknila

Forbes ob tem dodaja, da verjetno tudi novi roki ne bodo povsem doseženi. V 2TDK so namreč na vprašanje, ali so izvajalcem tretjega sklopa omogočili začetek del na odprti trasi do predora Lokev (T1) s 1. avgustom, kot je zapisano v aneksu, odgovorili, da ne.

Gradbinci so na površinskem delu trase, med Divačo in prvim predorom Lokev, naleteli na vrtačo, ki bo potrebovala premostitev v dolžini približno 35 metrov. Raziskave so pokazale, da tla na tem odseku nimajo zadostne nosilnosti.

"Ker gre za geološko zahteven kraški pojav, je treba pred izvedbo premostitvene konstrukcije izdelati dodatne geološke preiskave in projektno dokumentacijo za izvedbo. Ta nepredvidena okoliščina je povzročila, da odprti del trase ni bil predan izvajalcem tretjega sklopa del," so dejali v podjetju.

Na vprašanje portala, ali lahko to pomeni nove zamike časovnice, pa so odvrnili, da "to še ne pomeni, da bi se gradnja celotnega projekta zamaknila".

Leta 2023 noveliran investicijski program je predvidel izgradnjo drugega tira do konca leta 2025. V začetku letošnjega leta je bil nato z aneksom k pogodbi za drugi sklop del projekt podaljšan do konca marca 2026.