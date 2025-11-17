Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski, ki se mudi na obisku v Parizu, sta danes podpisala dogovor, v skladu s katerim naj bi Ukrajina kupila do 100 francoskih bojnih letal rafale in drugo vojaško opremo, vključno s sistemi zračne obrambe.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



12.30 Zelenski in Macron podpisala dogovor o nakupu bojnih letal

7.45 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj trije mrtvi

12.30 Zelenski in Macron podpisala dogovor o nakupu bojnih letal

Dogovor določa okvir za morebitne prihodnje pogodbe, po katerih bi Ukrajina kupila do 100 bojnih letal rafale "z vso pripadajočo opremo", pa tudi sistem zračne obrambe nove generacije SAMP-T, ki je še v fazi razvoja, radarske sisteme in brezpilotne letalnike.

V uradu francoskega predsednika so povedali, da je cilj sporazuma "francosko orožarsko odličnost postaviti v službo ukrajinske obrambe" in "omogočiti Ukrajini, da pridobi obrambne sisteme, ki jih potrebuje za odziv na rusko agresijo". Francija je Ukrajini že zagotovila bojna letala mirage, vendar do danes ni bilo govora o tem, da bi jim sledila letala rafale, ki veljajo za paradnega konja francoskega bojnega letalstva.

Rafale Foto: Guliverimage

Macron in Zelenski bosta danes v Parizu obiskala še štab večnacionalnih sil, ki se na pobudo Francije in Velike Britanije oblikujejo v okviru t. i. koalicije voljnih za Ukrajino, v njih pa bi po navedbah francoske strani lahko sodelovalo do 35 držav.

Voditelja se bosta popoldan udeležila še francosko-ukrajinskega foruma o dronih, ki postajajo vse bolj pomemben del vojskovanja v Ukrajini in tudi širše. Slednje je prepoznala tudi Evropa in med drugim želi izkoristiti izkušnje na področju proizvodnje in uporabe dronov, ki so jih Ukrajinci pridobili med že skoraj štiri leta trajajočo vojno.

Zelenski je Francijo obiskal devetič od februarja 2022, ko je Rusija sprožila invazijo na Ukrajino, v torek pa se bo mudil še na obisku v Španiji. Prizadeva si zlasti za krepitev ukrajinske zračne obrambe, pa tudi odpornosti energetskega sektorja, medtem ko se njegova država pripravlja na težavno zimo.

V nedeljo je namreč v Atenah podpisal sporazum, ki predvideva uvoz ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina prek Grčije v Ukrajino od decembra do marca 2026, s čimer naj bi lažje premostili težave zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.

7.45 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj trije mrtvi

V ruskih napadih so bili ponoči v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine ubiti najmanj trije ljudje, še najmanj deset je ranjenih, so danes zjutraj sporočile lokalne oblasti. Tarča raketnega napada je bilo mesto Balaklija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska je ponoči izvedla dva raketna napada na središče Balaklije, je prek Telegrama sporočil vodja tamkajšnje vojaške uprave Vitalij Karabanov. Umrli so trije ljudje, deset je bilo ranjenih, med njimi otroci.

Ranjenih je verjetno še več, saj poročila dopolnjujejo, je še povedal Karabanov. Foto: Reuters Balaklija Foto: Reuters

Rusija od začetka agresije februarja 2022 skoraj vsakodnevno obstreljuje ukrajinsko ozemlje z droni in raketami. V petek je bilo v ruskem napadu na stanovanjski blok v Kijevu ubitih sedem ljudi.

Kijev medtem v Rusiji pogosto cilja skladišča ter naftne rafinerije, da bi oviral oskrbo ruske vojske z gorivom, pa tudi otežil financiranje vojne z izvozom energentov.

Na fronti medtem ruska vojska beleži napredovanje, zlasti v regijah na jugu Ukrajine, kjer je v nedeljo prevzela nadzor v dveh krajih, še poroča STA.