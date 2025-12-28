Po Milanu in Napoliju zmagal še Inter, ločita jih le dve točki

Ob angleški premier ligi se med prazniki nogomet igra tudi v italijanski serie A. Na prvi tekmi 17. kroga je Oliver Sörensen Parmi, za katero Tjaš Begić ni igral, priigral zmago nad Fiorentino (1:0). Ekipa iz Firenc je na zadnjem mestu, ima eno samo zmago. Zmagale so prve tri ekipe na lestvici, vodilni Inter je z 1:0 premagal Atalanto. AC Milan z zmago s 3:0 nad Verono zaostaja za točko, Napoli z zmago 2:0 nad Cremonesejem pa za dve. Sandi Lovrić ni dobil priložnosti za igro na tekmi z Laziom, kjer je Udinese remiziral (1:1).

Inter je bil v Bergamu večji del tekme boljši tekmec. A do 65. minute je napadal neuspešno, nato pa so mu domači gol praktično podarili. Veliko napako je storil Berat Djimsiti, pred kazenskim prostorom poklonil žogo tekmecem, njegovo napako pa je kaznoval Lataro Martinez, ki je mrežo zatresel že v prvem polčasu, a so mu sodniki gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Tako kot v drugem polčasu tudi Atalantin gol. Gostiteljem je sicer pripadel zaključek tekme, Lazar Samardžić je imel veliko priložnost za izenačenje, vendar jo je zapravil, tako da se izid ni spremenil.

Christopher Nkunku je dosegel dva gola ob zmagi AC Milana s 3:0. Foto: Reuters AC Milan je v nedeljskem popoldanskem terminu s 3:0 ugnal Verono. Tik pred koncem prvega polčasa je zadel Christian Pulisic, nato pa je bil v drugem delu med 48. (11-m) in 53. minuto dvakrat natančen Christopher Nkunku ter s tem prekinil od februarja trajajoč post brez zadetka. Napoli je v drugem obračunu dneva že v prvem polčasu postavili temelje k zmagi, ko je dva zadetka dosegel nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Rasmus Hoöjlund. V drugem delu se izid ni več spremenil.

Udinese, pri katerem ni igral slovenski reprezentant Sandi Lovrić, je bil v soboto proti Laziu v minimalnem zaostanku od 80. minute do 95. minute. Najprej je namreč gostom vodstvo priigral Matias Vecino, globoko v sodniškem dodatku pa je točko domačim le zagotovil zadetek Keinana Davisa.

Fiorentina tone vse globlje

Moise Kean in soigralci nizajo poraze. Fiorentina je doživela še 10. poraz. Foto: Guliverimage Parma je gostila v tej sezoni slabo, celo zadnjeuvrščeno Fiorentino in ji zadala že deseti poraz. Domača zasedba, pri kateri Tjaš Begić tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro, je zmagala z 1:0. Edini zadetek na tekmi, na kateri je imela ekipa iz Firenc sicer nekaj več strelov in večjo posest žoge, je dosegel Oliver Sörensen v 48. minuti.

Predzadnja Pisa je v večerni sobotni tekmi gostila Juventus in izgubila z 0:2. Arturo Calabresi je v 73. minuti dosegel avtogol za vodstvo torinske zasedbe, ki je tretjo zaporedno zmago potrdila v 92. minuti z golom Kenana Yildiza.

Italijansko prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica: