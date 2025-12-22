Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
21.54

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
serie A Napoli Bologna Italijanski superpokal

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 21.54

17 minut

Italijanski superpokal (2025/26)

Napoli v Savdski Arabiji do italijanskega superpokala

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Napoli | Napoli je osvojil italijanski superpokal. | Foto Reuters

Napoli je osvojil italijanski superpokal.

Foto: Reuters

Nogometaši Napolija so v finalu italijanskega superpokala na King Saud University Stadionu v Riadu z 2:0 premagali Bologno. Klub iz Neaplja je v svojem šestem finalu prišel do tretje superpokalne lovorike, Bologna je še nima.

Nogometaši Napolija so letošnji zmagovalci italijanskega superpokala. V finalu so državni prvaki iz prejšnje sezone v Rijadu ugnali pokalnega zmagovalca Bologno z 2:0.

Neapeljčani so prvi polčas odigrali bolje in v 39. minuti zasluženo povedli, ko je s slabih 20 metrov natančno meril David Neres. Isti igralec je prednost podvojil v 57. minuti, ko je prestregel podajo vratarja Bologne Federica Ravaglie, na koncu pa žogo z desne strani spodkopal in jo poslal v mrežo.

Napoli je v polfinalu z 2:0 izločil Milan, Bologna pa je po enajstmetrovkah ugnala Inter.

Sandi Lovrić
Sportal Fiorentina jo je le dočakala, Lovrić odigral drugi polčas

Italijanski superpokal, finale:

Ponedeljek, 22. december:

Vsi zmagovalci italijanskega superpokala:

9 – Juventus
8 – Inter, Milan
5 – Lazio
3 – Napoli
2 – Roma
1 – Fiorentina, Parma, Sampdoria

Roma
Sportal Roma strla odpor Coma, Inter izkoristil spodrsljaja Milana in Napolija
serie A Napoli Bologna Italijanski superpokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.