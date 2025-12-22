Ponedeljek, 22. 12. 2025, 21.54
Italijanski superpokal (2025/26)
Napoli v Savdski Arabiji do italijanskega superpokala
Nogometaši Napolija so v finalu italijanskega superpokala na King Saud University Stadionu v Riadu z 2:0 premagali Bologno. Klub iz Neaplja je v svojem šestem finalu prišel do tretje superpokalne lovorike, Bologna je še nima.
Neapeljčani so prvi polčas odigrali bolje in v 39. minuti zasluženo povedli, ko je s slabih 20 metrov natančno meril David Neres. Isti igralec je prednost podvojil v 57. minuti, ko je prestregel podajo vratarja Bologne Federica Ravaglie, na koncu pa žogo z desne strani spodkopal in jo poslal v mrežo.
Napoli je v polfinalu z 2:0 izločil Milan, Bologna pa je po enajstmetrovkah ugnala Inter.
Vsi zmagovalci italijanskega superpokala:
9 – Juventus
8 – Inter, Milan
5 – Lazio
3 – Napoli
2 – Roma
1 – Fiorentina, Parma, Sampdoria