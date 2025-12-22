Napoli v Savdski Arabiji do italijanskega superpokala

Nogometaši Napolija so v finalu italijanskega superpokala na King Saud University Stadionu v Riadu z 2:0 premagali Bologno. Klub iz Neaplja je v svojem šestem finalu prišel do tretje superpokalne lovorike, Bologna je še nima.

Neapeljčani so prvi polčas odigrali bolje in v 39. minuti zasluženo povedli, ko je s slabih 20 metrov natančno meril David Neres. Isti igralec je prednost podvojil v 57. minuti, ko je prestregel podajo vratarja Bologne Federica Ravaglie, na koncu pa žogo z desne strani spodkopal in jo poslal v mrežo.

Napoli je v polfinalu z 2:0 izločil Milan, Bologna pa je po enajstmetrovkah ugnala Inter.

