Avtor:
R. P.

Četrtek,
18. 12. 2025,
12.33

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Napoli Bologna Inter AC Milan Italijanski superpokal

Italijanski superpokal (2025/26)

Italijanska elita v bogati deželi, Modrić po prvo lovoriko z Milanom

Luka Modrić | Luka Modrić je bil vajen osvajanja lovorik z madridskim Realom. Bo v podobnem ritmu nadaljeval tudi v dresu Milana? | Foto Reuters

Luka Modrić je bil vajen osvajanja lovorik z madridskim Realom. Bo v podobnem ritmu nadaljeval tudi v dresu Milana?

Foto: Reuters

Danes bo v Savdski Arabiji znan prvi finalist italijanskega superpokala. Ta že šestič zapored poteka v bogati arabski državi, ki bo leta 2032 gostila svetovno prvenstvo, v njenem državnem prvenstvu pa igra kopica zvezdnikov na čelu s Cristianom Ronaldom. Bi se lahko po Portugalcu v Savdski Arabiji izkazal tudi njegov nekdanji soigralec pri Realu Luka Modrić? Danes se bo z Milanom v prvem polfinalu pomeril z italijanskim prvakom Napolijem, v petek pa bosta o drugem finalistu odločala Bologna in Inter.

Roma
Sportal Roma strla odpor Coma, Inter izkoristil spodrsljaja Milana in Napolija

Italijanski superpokal, polfinale:

Četrtek, 18. december:

Od leta 2023 na italijanskem superpokalu sodelujejo štiri ekipe. Nastopajo prvak Napoli, podprvak Inter, pokalni zmagovalec Bologna in finalist pokala AC Milan. Danes se bosta v Rijadu za prvo finalno vstopnico udarila Napoli in Milan. V tej sezoni sta se že pomerila v serie A, rdeče-črni pa so konec septembra zmagali z 2:1. Takrat je blestel Luka Modrić, ki je pri 40 letih še vedno lačen novih lovorik. Prvo z Milanom lahko osvoji že ta teden, za začetek pa mora danes s soigralci ugnati prvake iz Neaplja.

Po štirih mesecih bi lahko dres Napolija na pomembni tekmi oblekel Romelu Lukaku. | Foto: Reuters Po štirih mesecih bi lahko dres Napolija na pomembni tekmi oblekel Romelu Lukaku. Foto: Reuters

Za Napoli bi lahko prvič po 124 dneh zaigral Belgijec Romelu Lukaku, ki je odpravil poškodbo mečne mišice. Še vedno je zaradi zdravstvenih razlogov odsoten njegov rojak Kevin De Bruyne.

Verjetni začetni postavi:

Napoli: Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Neres; Hojlund

AC Milan: Maignan; De Winter, Tomori, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulišić, Nkunku

V petek se bosta v drugem polfinalu v Rijadu pomerila še Bologna in Inter.

Italijanski superpokal, polfinale:

Četrtek, 18. december:

Petek, 19. december:

Vsi zmagovalci italijanskega superpokala:

9 – Juventus
8 – Inter, Milan
5 – Lazio
2 – Napoli, Roma
1 – Fiorentina, Parma, Sampdoria

