STA

Janja Garnbret

Janja Garnbret sodelovala pri novem sajenju tisoč dreves

Janja Garnbret si je vnovič vzela čas za ekologijo.

Janja Garnbret si je vnovič vzela čas za ekologijo.

Foto: Aleš Fevžer

Olimpijska prvakinja v plezanju Janja Garnbret si je vnovič vzela čas za ekologijo. S podjetjem Lumar je že tretje leto zaporedoma sodelovala v okoljsko-izobraževalnem projektu sajenja dreves. Tokrat so ji pri sajenju tisoč dreves v okolici Valburge pomagali učenci OŠ Simona Jenka Smlednik in Šolskega centra Frana Milčinskega iz Valburge.

"Ko vsako leto skupaj sadimo drevesa. Ne pretvarjamo se, da bomo z njimi rešili svet. Vemo pa, da delamo nekaj dobrega in da s tem naredimo korake k ohranjanju narave in ji vračamo to, kar jemljemo. Pomembno se mi zdi, da v to izkušnjo vključimo tudi otroke in mlade, da lahko začutijo, kaj pomeni skrbeti za naravo, ter pridobijo nove izkušnje in dan preživijo zunaj," je povedala Garnbret.

Petkratna slovenska športnica leta naj bi v projektu do leta 2027 sodelovala pri sajenju 4000 dreves po vsej državi, so pri podjetju zapisali v sporočilu za javnost. Mladi pa se v sklopu projekta naučijo osnov o sajenju in negi dreves ter ekološki vlogi.

Po ocenah strokovnjakov eno odraslo drevo letno absorbira približno 21 kilogramov ogljikovega dioksida.

Doslej posajenih 3000 dreves bo ob predpostavki uspešne rasti ob zrelosti letno vezalo več kot 63 ton ogljikovega dioksida, kar ustreza približno letnim emisijam 40 osebnih vozil.

