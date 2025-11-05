Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je na gala večeru Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij, ki ga je gostil Olimpijski komite Slovenije (OKS), vlogo ambasadorke za botrstvo v športu predala kapetanu slovenske odbojkarske reprezentance in ACH Volley Ljubljana Tinetu Urnautu. Garnbret, ki je "dobrodelno štafeto" lani prejela iz rok Gorana Dragića, je s pomočjo prijateljev in podpornikov športa zbrala 318.291,91 evra.

Na lanski prireditvi je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki mu je s partnerji uspelo zbrati 885.983 evrov, palico za leto dni predal Janji Garnbret. Junakinja športnega plezanja je z veseljem sprejela izziv.

Garnbret je bila zelo dejavna v dobrodelnem letu. V 24-urnem maratonu je preplezala sto smeri, ob tem je podpisala na tisoče avtogramov, z dvema naslovoma svetovne prvakinje navduševala Slovenijo in svet, odprla pa tudi pereče teme, kot so motnje hranjenja med športniki.

Hvaležna za zadnje leto

"To zadnje leto je bilo izjemno pestro, zelo sem hvaležna, da sem postala ambasadorka leta. Ko mi je Gogi predal to vlogo, sem jo sprejela z velikim strahospoštovanjem. A zadnje leto je bilo zelo lepo, izoblikovalo me je še v boljšo osebo, uživala sem. Še posebej na plezalnem maratonu, kjer smo združili plezanje in dobrodelnost," je na gala prireditvi v Grand hotelu Union dejala 26-letnica.

"Ko mi je Gogi predal to vlogo, sem jo sprejela z velikim strahospoštovanjem. A zadnje leto je bilo zelo lepo, izoblikovalo me je še v boljšo osebo, uživala sem." Foto: Aleš Fevžer

"Goran je letvico postavil zelo visoko, ampak jaz sem dala vse od sebe, naredila sem, kar se je dalo, in sem zadovoljna z vsem, kar se je dogajalo. Ne vem, če bi si lahko želela več," je še dodal Garnbret.

Štafetna palica v rokah Urnauta: Naj uživa

Kot najpomembnejši dogodek je izpostavila plezalni maraton. "Tega smo organizirali z Allianzem v Slovenski Bistrici. To je bila glavna stvar in tja so prišli ljudje iz 23 različnih držav, tako da je bilo moje ambasadorstvo tudi mednarodno. Podpora je bila fantastična," je še poudarila Korošica, ki si je želela zbrati vsaj 200 tisoč evrov, na koncu pa je s pomočjo podpornikov zbrala 318.291,91 evra za botrstvo. Garnbret je štafetno palico, ki prinaša veliko odgovornost, predala še enemu Korošcu Tinetu Urnautu. Štafetno palico je predala kapetanu slovenske odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu. Foto: Aleš Fevžer

"Nasledniku sporočam podobno, kot mi je Gogi rekel, ko je meni predal ambasadorstvo. Naj uživa pri tem, naj se ima 'fajn'. In to je to, to jaz predajam naprej. Da uživaš v novi vlogi in daš seveda vse od sebe."

Urnaut: Velika čast in odgovornost

"Naslediti takšne športne ikone v vlogi ambasadorja, je izjemna čast. Velika odgovornost, težko bi me postavili v zahtevnejši položaj. Malo se že trese roka, velika odgovornost je slediti tistim ambasadorjem, ki so pred mano začrtali smernice. Imam pa dobro podporo ljudi, ekipe ob omeni, zato menim, da bo lažje," pa je ob predaji odgovorne vloge na prireditvi dejal kapetan slovenske odbojkarske reprezentance in ACH Volley Ljubljana. "Naslediti takšne športne ikone v vlogi ambasadorja, je izjemna čast. Velika odgovornost, težko bi me postavili v zahtevnejši položaj." Foto: Aleš Fevžer

Pirc Musar: Dokaz, da je Slovenija lahko enotna, povezovalna in združevalna

Zbrane je nagovorila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar: "Ko se združita šport in dobrodelnost, se v Sloveniji zdi, da zamer ni, da ovire ne obstajajo, da lahko premagamo vse izzive. Današnji večer je dokaz, da je botrstvo v športu veliko več kot le materialna pomoč. Je izraz povezanosti, solidarnosti in skupnosti. Je dokaz, da je Slovenija lahko enotna, povezovalna in združevalna."

"Današnja častna pokroviteljica večera, Janja Garnbret, je ena tistih, ki vrednote, kot so spoštovanje, poštenost, srčnost in dostojanstvo, živi vsak dan. Bodimo vsi skupaj večkrat Janja. Pomagajmo si," je med drugim pozvala predsednica.

"Bodimo vsi skupaj večkrat Janja. Pomagajmo si," je med drugim pozvala predsednica. Foto: Aleš Fevžer

Fundacijo ustanovili leta 2015

OKS je fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij ustanovil leta 2015 na pobudo takratnega predsednika slovenskega olimpijskega gibanja Bogdana Gabrovca, nato se je leta 2023 preimenovala v Fundacijo Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij.

Pet let je fundacija povezana tudi z botrstvom v športu in s tem Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje za podporo nadarjenim iz različnih športnih panog od 14 do 23 let. Ti morajo biti tudi uspešni učenci.

Od prvega moža MOK do Čeferina, Maze, Roglič, Dragić ...

V zadnjih letih ima fundacija tudi vsakoletnega ambasadorja. Prvi je bil leta 2016 predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefa Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi alpska smučarka Tina Maze, ki je zbrala 135 tisoč evrov, in kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je Dragiću vrgel rokavico z 200.180 evri. Dragić je nato zbral rekordnih 885.983 evrov.

Preberite še: